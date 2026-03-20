Santiago Wanderers venció a Palmeiras y se metió en la final de la Copa Libertadores Sub 20. El Decano ha tenido una participación soñada en el torneo, aunque tendrá un difícil escollo en el duelo decisivo: ante Flamengo, también de Brasil.

Pero el equipo adiestrado por Felipe Salinas llegará con la confianza de que le pueden hacer frente a un rival aparentemente de más categoría. Como ocurrió ante el Verdao en la semifinal del torneo de clubes más deseado de América para menores de 20 años.

En ese contexto, Moíses Villarroel atendió el llamado de RedGol para analizar esta actuación de los Caturros. El mundialista en Francia 98 y campeón con Wanderers en 2001 también consiguió cinco títulos de la primera división en su prolífica etapa como jugador de Colo Colo.

Moisés Villarroel fue capitán de Santiago Wanderers, donde se formó, fue campeón y hasta entrenador. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

Hoy en día, el Tio Moise tiene a sus dos hijos en el club: uno es Martín, quien reforzó al plantel estelar para esta temporada. Otro es Cristóbal, quien está en Ecuador como parte de la plantilla verde que tiene llena de ilusión a Wanderers y, por qué no decirlo, también a todo el fútbol chileno.

Cristóbal y Martín Villarroel, hijos de Moisés Villarroel. (Foto: Santiago Wanderers).

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“Son cosas que los niños tal vez nunca imaginaron. Estamos todos los días hablando, aconsejándolo que disfrute, que viva el momento. Y que aproveche. Obviamente tienen que ir partido a partido, enfrentar a todos los rivales con respeto, pero con la ambición de querer ganarles a todos”, fue el consejo que le dio el otrora carrilero a su hijo volante de contención Cristóbal Villarroel.

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Moisés Villarroel describe a la figura de Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20

Así como Moisés Villarroel ha seguido mucho a su hijo en Santiago Wanderers durante la Copa Libertadores Sub 20 que se realiza en Quito, también ha podido ver con detalle a Christian Silva, quien se ha erigido en una de las figuras del certamen.

“Es un niño de Casablanca, que viene de muy chico trabajando en Santiago Wanderers. Centrodelantero, pero puede ser extremo también. Tiene mucha entrega, es típico jugador de Wanderers, que no se achica hacia nadie”, describió Villarroel.

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Aunque le dejó desafíos al prometedor atacante que el 19 de febrero cumplió 18 años. “Obviamente debe seguir mejorando muchas cositas, pero tiene una proyección bastante importante como el resto de sus compañeros”, apuntó el Tío Moise.

Moisés Villarroel lleva una vida ligado a Wanderers. (Sebastian Cisternas/Photosport).

“Sin duda se le deben haber acercado a él y muchos jugadores estos veedores de este tipo de torneos. Seguramente empiezan a hablarles, pero por lo que he conversado con mi hijo, están sumamente centrados en el torneo. Lo han demostrado, no han perdido el foco principal”, agregó Villarroel.

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Y reconoció que no tenía tantas esperanzas al inicio del campeonato. “Mentiría si te dijera que sí, que veía que podían jugar la final de la Libertadores o un torneo internacional. Wanderers no tenía ese roce que tiene Colo Colo, la U o Católica, que tienen la posibilidad de ir a jugar al extranjero”, expuso Moisés Villarroel.

“Pero que tiene muchos jugadores con potencial, sí. Se juntó una generación que le permite a Wanderers pelear un torneo internacional, pero no es tan solo hoy. Hace unos años podíamos ir a una Libertadores, pero el estallido social dejó la opción ahí”, recordó el referente wanderino.

Sin ir más lejos, Lucas Cepeda se formó en la cantera caturra y hoy es un indiscutido de la Roja. “Wanderers tiene uno y más de uno que siempre se puede proyectar e incluso representar a la selección chilena”, dictaminó Moisés Villarroel sobre las promesas del cuadro de Valparaíso.

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Lucas Cepeda en acción por Santiago Wanderers. (Andres Pina/Photosport).

¿Cuándo se juega la final de Santiago Wanderers vs Flamengo?

Moisés Villarroel cree que el duelo ante Flamengo es ganable para Santiago Wanderers. “Sin creerlo ni pensarlo, le ganaron a grandes equipos de Sudamérica y están en la final. Espero que sigan haciendo las cosas bien, lo que han hecho ya es bastante positivo”, apuntó.

“La final hay que jugarla, ojalá se puedan quedar con el título. Han hecho un esfuerzo grande”, fue el deseo de Villaroel para este partido, que se disputará el domingo 22 de marzo en el estadio Banco Guayaquil de Quito a contar de las 18 horas y contará con la transmisión de Chilevisión. Sí, ¡irá por televisión abierta!

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