Santiago Wanderers logró la épica: superó a Palmeiras y se instaló en la gran final de la Copa Libertadores Sub 20. El elenco chileno remontó un partido muy difícil contra un fuerte rival brasileño para hacer historia.

Tras la clasificación, el entrenador caturro, Felipe Salinas, mostró toda su emoción: “Se logró. En lo más interno de nosotros teníamos la esperanza de jugar la final, sabíamos que había sido un camino largo, hoy les dije que hicieron un gran recorrido para llegar acá y sacaron lo mejor de ellos“.

“El partido se dio a medida de que nos acomodamos, empezamos bajo pero después con las variaciones nos metimos en el partido. Fueron protagonistas. Siempre quisimos buscar“, dijo también.

Santiago Wanderers está en la final de la Copa Libertadores Sub 20 | Conmebol

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“Es una locura”: El DT de Santiago Wanderers y la épica en la Copa Libertadores Sub 20

“Pudo ser una diferencia mayor, pero… Son grandes. Son grandes. Les dije que lo que hicimos hoy es una locura. Todavía no caemos. Queda un pasito más, estamos preparamos y vamos a ir por todo”, agregó.

“Ahora, a recuperar, hicieron un desgaste tremendo, fue una semifinal muy, muy dura, donde teníamos que sacar lo mejor y lo hicieron. Demostraron que tienen hambre, ganas, que no tienen miedo y que van por todo“, cerró.

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La final de la Copa Libertadores Sub 20 será entre Santiago Wanderers y Flamengo, que defenderá su corona en la competencia. La definición está programada para este domingo 22 de marzo desde las 20:30 horas en el Estadio Banco Guayaquil de Quito.