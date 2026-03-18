Santiago Wanderers sigue peleando en la Copa Libertadores Sub 20 en Ecuador. Los Caturros se mantienen invictos en el torneo continental y esperan por Palmeiras en un duelo exigente por las semifinales.

El Decano no pierde la ilusión, pero además de la estrategia, el rendimiento y la preparación de cada partido, el entrenador Felipe Salinas se mantiene atento a la parte mental y anímica de sus jugadores. El plantel se ha llevado los focos y no puede dejar de mantener los pies en la tierra.

“Son charlas constantes que tenemos con ellos. Tratamos de mantener siempre la tranquilidad tanto en el triunfo como en la derrota. Tuvimos hartas charlas con el psicólogo del plantel, tratando de encauzarlos en que ellos ya son profesionales, entonces tienen que actuar como tal”, dijo Salinas a Radio ADN.

El ex defensa de Cobreloa, entre otros, agregó que “el régimen de concentración nos ha ayudado a mantenerlos enfocados. Sabemos que hay veedores, hay 80 scouts inscritos en el torneo. Entonces, hay que mantener los pies sobre la tierra; sabemos que vamos bien, pero tenemos que ir paso a paso“.

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Wanderers aún tiene por crecer en la Libertadores Sub 20

Por otro lado, el quillotano de 43 años sostiene que “estamos bien, ha sido una linda experiencia. Agradecemos también toda la cobertura que nos han dado los medios chilenos. Creo que los chicos están fuertes, han demostrado que son capaces de poder enfrentar instancias grandes; estamos hablando de ligas mayores y han estado a la altura de la competencia”.

Wanderers en semifinales de la Copa Libertadores Sub 20: DT Salinas aborda el problema de los veedores.

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“Son rivales fuertes, hemos aprovechado la estadía acá para ir a verlos a los estadios. Todos los chicos de Palmeiras juegan partidos internacionales en el año, tienen esa experiencia y la de disputar la Copa Libertadores año tras año. Son equipos poderosos, pero nuestros chicos están bien preparados”, expone.

Salinas sentencia que “digo que vamos de menos a más porque, si bien la mayoría de estos chicos han estado en microciclos de la selección, la mayoría de ellos no está acostumbrada a jugar copas internacionales. Obviamente se notaban los nervios de jugar, más en un clima como el invierno ecuatoriano, que se suma a la altura, pero no hemos querido darle importancia a eso como cuerpo técnico“.

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Wanderers se medirá contra Palmeiras este jueves 19 de marzo. Por la otra llave buscan la final el Flamengo y Olimpia de Paraguay.

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Resumen:

Santiago Wanderers enfrentará a Palmeiras este jueves 19 de marzo en semifinales.

El entrenador Felipe Salinas lidera al plantel invicto en la Copa Libertadores Sub 20.

Hay 80 scouts inscritos observando a los jugadores durante el torneo continental en Ecuador.