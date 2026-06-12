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Mundial 2026

Diego Gómez rompe en llanto antes del debut de Paraguay en el Mundial 2026: tierna escena con Gustavo Alfaro

Antes de debutar en el Mundial 2026, Diego Gómez mostró su emoción por jugar con Paraguay y recibió el abrazo de su entrenador.

Por Javiera García L.

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El emotivo momento entre Gustavo Alfaro y Diego Gómez
© ESPNEl emotivo momento entre Gustavo Alfaro y Diego Gómez

Paraguay salta a la cancha para hacer su debut en el Mundial 2026 en su segundo día de competencia. Este viernes 12 de junio, a las 21:00 horas, la Albirroja enfrenta a Estados Unidos en el Grupo D.

Un día antes, el técnico Gustavo Alfaro y el mediocampista Diego Gómez atendieron a los medios de comunicación en conferencia de prensa. Ahí, se dio una imagen que nadie esperaba.

Estoy muy contento acá, de poder representar a mi país, que logramos después de mucho una clasificación“, dijo Diego Gómez. La voz se le quebró y estaba al borde de las lágrimas.

Y es que tuvieron que pasar 16 años para que Paraguay volviera a disputar una Copa del Mundo. Gustavo Alfaro tomó control y dijo ante los micrófonos: “No hay palabras, es lo que sentimos, y es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten nuestros jugadores“.

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El emotivo momento entre Diego Gómez y Gustavo Alfaro antes del debut de Paraguay en el Mundial 2026

El paraguayo intentó seguir hablando, pero la emoción lo hizo romper en llanto. En la sala de prensa, los periodistas lo aplaudieron y Gustavo Alfaro lo abrazó.

Más tarde, Diego Gómez pudo expresar lo que sentía. “Me conocen a mí que yo soy muy emocional y trataré de dar el cien por ciento para darle esa alegría a toda la gente“, declaró.

“Esta es la expresión de Diego cuando pateó la primera pelota, la expresión que como niño soñó. Me contaba cuando los padres lo llevaban a entrenar e iban en una bicicleta, de pronto tenían que comprarse las primeras zapatillas para poder trabajar“, relató Gustavo Alfaro después.

“Hoy estamos hablando de la élite del fútbol. Veíamos el estadio, veíamos las instalaciones y la memoria es tan linda porque nos trae el corazón de estos chicos, por eso digo que ya ganaron“, sumó.

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