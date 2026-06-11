Los albos buscan mantener el liderato en el Campeonato Nacional.

Colo Colo continúa preparando su próximo partido en la Liga de Primera frente a Cobresal, correspondiente a la fecha que marcará el cierre de la primera rueda del campeonato nacional.

Duelo prometedor, ya que los albos llegan como líder exclusivo y con una ventaja de diez puntos sobre sus escoltas. Universidad Católica y Coquimbo Unido, ambos con 23 unidades, estarán atentos a lo que ocurra con el cuadro popular, esperando un tropiezo que les permita acortar distancias en la tabla.

Los albos se mantienen liderando la Liga de Primera – Photosport

Colo Colo vs. Cobresal: Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Cobresal juegan este sábado 13 de junio, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la fecha 15 de la Liga de Primera.

El partido entre Albos y Mineros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

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La formación que trabaja Ortiz para enfrentar a Cobresal

Gabriel Maureira al arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Cristián Riquelme en mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en delantera.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026