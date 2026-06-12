El defensor comienza a cumplir con su castigo y obliga al Cacique a mover su sólida línea de tres. Fernando Ortiz se la juega con un cuestionado.

Colo Colo define al reemplazante de Joaquín Sosa para cerrar la primera rueda del torneo ante Cobresal. El defensor no podrá estar presente debido al castigo que recibió junto a Javier Méndez y obliga al Cacique a apostar por un cuestionado: Erick Wiemberg.

Luego de los incidentes que protagonizaron en el final del clásico ante Universidad Católica, los defensores fueron sancionados con dos fechas fuera de las canchas en la Liga de Primera. Esto deja a Fernando Ortiz con la misión de dar con un zaguero que permita mantener la línea de tres en el fondo.

Y el elegido no es otro que Erick Wiemberg, quien ha tenido una irregular campaña este semestre. Eso sí, hoy es el único que parece estar en condiciones de tomar ese lugar y darle tranquilidad al Cacique en un duelo donde debe ganar como sea para mantenerse lejos en la cima de la tabla de posiciones.

Colo Colo tiene al reemplazante de Joaquín Sosa ante Cobresal

Colo Colo ya tiene formación definida para lo que será el final de la primera rueda del torneo. El Cacique entrenó este viernes en el Estadio Monumental y aclaró la duda de quién tomará el lugar del suspendido Joaquín Sosa.

Erick Wiemberg será titular en Colo Colo ante la ausencia de Joaquín Sosa. Foto: Photosport.

Erick Wiemberg es quien entrenó como titular en el Eterno Campeón para recibir a Cobresal este sábado 13 de junio desde las 17:30 horas. El lateral, que ha sido desplazado a la banca por Diego Ulloa, es quien reaparece en el fondo albo.

Fernando Ortiz ha optado por otros nombres por la banda zurda y ha fijado al ex Unión La Calera como uno de los miembros de la línea de tres. Una que, frente a los Mineros, completan Jonathan Villagra y Arturo Vidal.

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Aunque esa no fue la única duda que se aclaró. Diego Ulloa y Víctor Felipe Méndez regresaron a los trabajos luego de la gira con la selección chilena y, pese al poco tiempo, igual se meten en la oncena estelar alba.

Habrá que esperar para ver si es que el Eterno Campeón no extraña mucho a uno de sus pilares en el fondo. El aporte que tiene tanto defensiva como ofensivamente, con sus subidas con remate a distancia, le han solucionado dolores de cabeza a Fernando Ortiz en lo que va de campaña y ruega para que no le pese mucho el no tenerlo a disposición.

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Colo Colo elige a Erick Wiemberg como el reemplazante de Joaquín Sosa para seguir escapándose en el liderato de la Liga de Primera. El Cacique quiere mantener su distancia en lo más alto de la tabla de posiciones y así estar cada vez más cerca del título.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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