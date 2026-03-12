No está definido: La duda que sacude el XI de Colo Colo para enfrentar a Huachipato

Colo Colo dejó atrás su triunfo ante Audax Italiano, resultado que lo dejó como líder de la Liga de Primera, y ya comenzó a preparar su próximo desafío frente a Huachipato en el Estadio Monumental.

La previa del compromiso ante los acereros trae una novedad importante, ya que en el Cacique hay algunos nombres entre algodones, situación que podría obligar a Fernando Ortiz a realizar cambios en la formación titular.

Esto se debe a que, tras los días libres, el plantel regresó a los entrenamientos y se conoció que la situación física de Diego Ulloa aún genera preocupación. El lateral izquierdo terminó con molestias el último partido y durante los primeros trabajos de la semana entrenó con ciertas precauciones.

Si bien su presencia ante los siderurgicos no está descartada, lo cierto es que el ‘Tano’ ya tendría preparado un plan alternativo.

Wiemberg asoma como reemplazo de Ulloa

Mientras Ulloa sigue trabajando con cuidado, desde DaleAlbo informaron que Erick Wiemberg ha comenzado a ganar terreno durante los entrenamientos de la semana.

Según el medio partidario, el lateral izquierdo —quien fue titular durante gran parte de la temporada 2025— fue el jugador que realizó los trabajos más intensos durante la jornada de este jueves, lo que abre la puerta a una posible titularidad ante el conjunto sureño.

Wiemberg perdió terreno en la pretemporada luego de ausentarse algunos días por temas familiares tras el primer duelo de la Serie Río de la Plata frente a Olimpia. Aquella situación le abrió espacio a Diego Ulloa, joven canterano que regresaba desde Unión La Calera y cuyo buen rendimiento terminó consolidándolo como titular.

Desde entonces, el ex Deportes Valdivia ha tenido poca continuidad. En lo que va de temporada suma apenas tres partidos disputados y uno solo como titular, la derrota ante Limache por 3-1.

Erick Wiemberg no es titular en Colo Colo desde la fecha 1 de la Liga de Primera en la derrota ante Deportes Limache. (Foto: Andres Pina/Photosport)

El domingo se definirá la formación de Colo Colo

Pese a que Wiemberg suma opciones para ser titular, en el cuerpo técnico albo mantienen la calma y siguen atentos a la evolución física de Ulloa durante los próximos días.

La idea es esperar hasta las últimas prácticas antes de tomar una decisión definitiva sobre quién será el lateral izquierdo en el duelo frente a Huachipato.

Si Ulloa no logra recuperarse completamente, Erick Wiemberg aparece como la principal alternativa para ocupar el puesto desde el arranque y volver al once estelar del Cacique.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Huachipato?

Colo Colo jugará contra Huachipato este lunes 16 de marzo de 2026 a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga de Primera 2026.

