Un nuevo romance remece la farándula nacional. Esto debido a que durante varios días se especuló con el nuevo romance de Luis Jiménez. El “Mago” había compartido postales en el Parque Nacional Torres del Paine.

Hasta ahí, todo bien. Pero al mismo tiempo Gala Caldirola publicó una historia en el mismo recinto. Incluso en una de sus historias se asomaba un hombre -muy parecido al ex jugador de la Roja- y esto desató las teorías de un romance en redes sociales.

ver también Rumores en redes: vinculan a Luis Jiménez con expareja de jugador de La Roja

Según Infama ya habían visto a la pareja en la zona. Lo que se sumó al comentario de Fran García Huidobro, quien deslizó que el ex futbolista del Inter ya dejó atrás su relación con Disley. “Ya no se saludan”, deslizó en el programa Fiebre de Baile. Esto hizo estallar los rumores en redes sociales y las diversas teorías sobre el “Mago”.

¿Qué pasó entre Luis Jiménez y Gala Caldirola?

Pero ante los diversos comentarios, fue el propio Luis Jiménez el que abordó el tema y confirmó que hoy vuelve a creer en el amor. “No acostumbro a comentar públicamente cosas como esta, pero si vamos a empezar nos gustaría que sea de cero, sin malas energías ni especulaciones”, lanzó de entrada en su Instagram.

La historia de Gala que despertó los rumores con Jiménez

La historia de Jiménez confirmó su pololeó con Gala Caldirola. A tal punto que sumó una postal junto a la española. Pero explicó que este romance nació justamente por la conexión que tenían.

Publicidad

Publicidad

ver también Luis Jiménez recuerda su gol más lindo en Chile: “Contra la U, mi hijo pensó que era por él”

“A veces la vida te vuelve a cruzar con personas que. Ya conocías. Pero esta vez en el momento correcto. Con Gala nos conocemos hace tiempo. Aunque nunca habíamos tenido la oportunidad de conocernos de verdad. Más ala de un simple ‘hola y chao’. Hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas. Por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad”, recalcó.

La historia de Luiz Jimenez que confirma su romance con Gala Caldirola

“No estamos dañando a nadie. Solo hay buenas intenciones. Hoy tenemos la posibilidad de descubrir si realmente tenemos tanto en común como parece. Queremos simplemente darnos la oportunidad con respeto, cariño y honestidad y ver qué nos depara el destino. Sin grandes expectativas pero con el corazón abierto”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

ver también Gala revela la verdad del audio de “bastante tímida” de Isla: “Para acusar a mi ex marido…”

En resumen: