Gala Caldirola sorprendió al hacer una revelación sobre su relación con su exesposo, el futbolista Mauricio Isla, en torno a un audio que se viralizó y que todavía se recuerda, en el que el jugador de Colo Colo comentaba: “Me saliste bastante tímida”.

En el canal PorcelTV, la ex participante de ¿Ganar o Servir?, confirmó el origen de ese audio, negando que fuese dirigido hacía ella, sino que Isla se lo envió a otra mujer, que después intentó venderlo a programas de televisión.

Gala revela la verdad de “Me saliste bastante tímida”

En el espacio, mientras sonó de fondo el famoso audio aclaró: “¿Ustedes saben la verdad sobre esos audios? Yo durante muchos años encubrí la verdad sobre estos audios. Una mujer quiso filtrar estos audios, al principio de mi relación con mi exmarido, y yo, por proteger mi relación asumí que esos audios eran para mí, pero nunca fueron para mí”.

Agregando que esos audios fueron enviados por el jugador antes de iniciar su relación con la influencer. “Pero esta persona trató de vender estos audios como para acusar a mi exmarido de infiel. Yo corroboré y comprobé que estos audios no fueron durante la relación conmigo, sino de antes y para proteger a mi exmarido y no lo trataran de infiel”.

“Yo decidí hacer que todos creyeran que esos audios eran para mí, pero en realidad nunca fueron para mí. Así que no, igual todo el mundo sabe que yo de tímida no tengo nada. Cada vez que iba a un estudio me los ponían y me daba una rabia, porque tenía que escucharlo y yo sabía que nunca fueron para mí”, explicó.