Eduardo Villanueva vivió un partido que no olvidará más en su carrera. El meta de Colo Colo ingresó de emergencia ante la lesión de Fernando de Paul contra Deportes Iquique y debutó oficialmente en la Liga de Primera.

Sin mayor trabajo en su portería, el canterano albo ya se calzó la tricota alba y declaró como un grande post partido, mostrando su experiencia en los micrófonos pese a tener 20 años.

“Estoy muy feliz y ahora tener los pies sobre la tierra, hay que seguir mejorando, seguir con mucha paciencia e intentar disfrutar y aprovechar las oportunidades”, dijo el meta, quien posteriormente celebró con tiernas postales.

Así celebró el meta de Colo Colo: románticas fotos

Eduardo Villanueva mostró en redes sociales que disfruta del amor post debut en Colo Colo, celebrando su gran momento personal junto a una también conocida futbolista del fútbol chileno.

Junto a Krishna Allende, actual futbolista de Unión Española y ex jugadora del Cacique, el meta albo compartió su felicidad en pareja tras el esperado estreno con los guantes en Macul.

Eduardo Villanueva ya había tenido minutos en amistoso albo contra el Valladolid, en duelo jugado en homenaje a David Arellano y su historia con el club español. Esto, en el marco del Centenario.

Tras la partida de Brayan Cortés, el canterano del Cacique quedó como segundo arquero, a la espera de la situación de Fernando de Paul tras su repentina lesión en el pasado duelo.