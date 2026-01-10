La rabia de Manuel Pellegrini tras puntos perdidos del Betis ante el colista: “Sabe a poco”

Un duro revés sumó Real Betis en la fecha 19° de la Liga de España, porque apenas empató 1-1 en su visita de este sábado a Real Oviedo, el colista del fútbol ibérico.

Tras el partido habló el entrenador chileno Manuel Pellegrini, quien no quedó para nada conforme con el resultado que consiguió su equipo en el estadio Carlos Tartiere.

“El equipo hizo un buen partido con claras ocasiones en la primera parte para liquidar el encuentro. En la única llegada ellos convirtieron gol, logramos el empate y pudimos ganar en la última jugada. No tengo nada que reclamar en cuanto a actitud y entrega, pero el punto nos sabe a poco“, dijo el estratega chileno.

ver también Sufre Manuel Pellegrini: Real Betis se enreda ante el colista y se complica en La Liga

Pellegrini aprueba la primera rueda de Betis

Manuel Pellegrini aprueba el rendimiento de Real Betis tras la primera rueda de la Liga de España, donde marcha en el sexto lugar de la tabla con 29 puntos.

“La primera parte de la temporada es positiva, porque seguimos en las tres competiciones, aunque quizá podíamos tener algún punto más en la Liga”, dijo el Ingeniero.

Pellegrini aprobó la primera rueda de Betis. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“La campaña hasta ahora es buena, pero aún hay que cosechar lo sembrado antes. En términos generales, la primera vuelta es un aprobado con la ambición de seguir mejorando”, agregó.

El próximo partido de Real Betis será el miércoles 14 de enero, cuando se mida ante Elche por los octavos de final de la Copa del Rey.

La tabla de posiciones de la Liga de España

Publicidad