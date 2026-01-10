Es tendencia:
Sufre Manuel Pellegrini: Real Betis se enreda ante el colista y se complica en La Liga

El equipo del entrenador chileno no pudo con Oviedo y corre riesgo de perder terreno en el certamen español.

Por Carlos Silva Rojas

Real Betis no pudo con Oviedo.
Un inicio de 2026 muy complicado está teniendo el Real Betis del entrenador chileno Manuel Pellegrini, que aún no puede sumar una victoria en lo poco que va de año.

El equipo del Ingeniero venía de ser vapuleado en La Liga por un contundente 5-1 ante Real Madrid, y este sábado tenía la opción de levantar cabeza ante el colista Oviedo, pero se enredó.

El cuadro sevillano fue al estadio Carlos Tartiere con la idea de sacar una victoria y se tuvo que conformar con un triste empate 1-1, resultado que no le sirve para crecer en la lucha por puestos europeos.

Betis consigue un empate ante el colista Oviedo

Oviedo, que busca salvarse del descenso, abrió la cuenta en calidad de local ante el Betis gracias a un disparo potente de media distancia del marroquí Ilyas Chaira, cuando se jugaba el minuto 64′.

Los béticos pudieron igualar las acciones bien entrado el compromiso, ya que en los 83′ marcó de cabeza el argentino Giovani Lo Celso, tras un lindo centro del brasileño Antony.

Manuel Pellegrini no pudo celebrar con Betis. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Con el empate el equipo de Pellegrini se mantuvo en el sexto puesto de la tabla de posiciones con 26 puntos, mientras que Oviedo sigue en la cola con 13 unidades.

El próximo partido de Real Betis será el miércoles 14 de enero, cuando se mida con Elche por los octavos de final de la Copa del Rey.

La tabla de posiciones de La Liga

