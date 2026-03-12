Es tendencia:
Copa Libertadores

Jugó en Chile, es pilar en el Tolima y le devuelve el palo a Bovaglio, el DT de O’Higgins: “Si él ve pases intrascendentes…”

Brayan Rovira le respondió con firmeza al entrenador del Capo de Provincia, quien deslizó una crítica al juego del cuadro colombiano que no le gustó nada al ex mediocampista de Universidad Católica.

Por Jorge Rubio

Brayan Rovira fue titular en ambos partidos de la serie.
Brayan Rovira fue titular en ambos partidos de la serie.

Lucas Bovaglio dejó una frase que sacó roncha para definir el juego de Deportes Tolima, que aprovechó la localía y venció por 2-0 a O’Higgins para avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El entrenador argentino del Capo de Provincia habló de pases intrascendentes.

Esas mismas palabras se las consultó ESPN a Brayan Rovira, un pilar en el mediocampo del equipo colombiano. “Cada quien hace su análisis, nosotros tenemos un propósito y lo ratificamos”, aseguró el volante central, quien militó durante la temporada 2023 en la Universidad Católica.

“Nuestra banda derecha en el primer tiempo, si él ve esos pases intrascendentes, que vea cuántas opciones creamos en el primer tiempo. Era ese el objetivo y lo cumplimos. Gracias a dios se logró”, agregó Rovira, quien jugó 27 partidos en los Cruzados, donde regaló cuatro asistencias.

Brayan Rovira en acción por la Universidad Católica ante Ñublense.

Brayan Rovira en acción por la Universidad Católica ante Ñublense. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En el Tolima, Rovira tiene 127 partidos disputados, donde suma siete goles y 11 asistencias. Evidentemente es una pieza importante del equipo adiestrado por Lucas González, un admirador de Josep Guardiola que probó suerte en Central Córdoba de Santiago del Estero de Argentina y tiene al cuadro de Ibagué encumbrado en la Libertadores.

Tweet placeholder
Brayan Rovira aplaude al DT de Tolima y le manda recado a Bovaglio tras eliminar a O’Higgins

Lucas Bovaglio escogió que O’Higgins fuera a buscar a Deportes Tolima con nueve jugadores en una pelota detenida que terminó con el 2-0 que clasificó al cuadro colombiano a la fase grupal de la Copa Libertadores. Justamente la eficacia era un punto en contra.

Justo el profe da una rueda de prensa antes del partido y esos son los pequeños detalles para ajustar. Gracias a dios conseguimos esos dos goles para tener el pase a fase de grupos”, manifestó Rovira, quien no ocultó su orgullo por tener más roce internacional con el Tolima.

Rovira saca un balón aéreo en Rancagua.

Rovira saca un balón aéreo en Rancagua. (Jorge Loyola/Photosport).

Ahora el Tolima tendrá un partido difícil: el 15 de marzo visitará al América de Cali a contar de las 18:10 horas en el estadio Pascual Guerrero. Pero lo puede hacer con la satisfacción de haber conseguido un premio cuantioso: más de 3 millones de dólares.

