Cristóbal Jorquera tiene una vasta trayectoria y a los 38 años todavía despliega su talento en la Primera B del fútbol chileno. Retornó a Magallanes luego de una temporada en Rangers de Talca y le clavó un golazo a Unión Española en la tercera fecha del certamen.

Luego de esa gran victoria de la Academia ante los hispanos, Jorquera atendió el llamado de RedGol. “Espectacular inicio, nos terminamos de armar al último y logramos congeniar rápido lo que quiere Miguel (Ponce). Siempre es bueno mejorar desde los triunfos”, dijo el talentoso volante ofensivo. Los Carabeleros suman 7 puntos en las primeras tres jornadas.

“Casi todos los equipos de la B se arman de esa manera, juventud y experiencia. Nosotros no somos la excepción. En la semana previa al primer partido, cinco días antes, se terminó de armar el plantel. Fueron acertados los refuerzos que llegaron, todavía estamos en etapa de conocimiento. El margen de mejora es amplio”, reconoció Jorquera.

Cristóbal Jorquera durante su etapa en Magallanes en 2024. (Andres Pina/Photosport).

¿Esperabas que fuera tan competitiva la Primera B?

Este año son varios equipos fuertes, con distancias largas. Tenemos Arica y a Puerto Montt. Son viajes largos para jugar contra equipos realmente competitivos. Es mi tercer año en la categoría y la encuentro muy entretenida. Con muchas ocasiones de gol, casi todos los partidos tienen gol. Un poco ese desorden táctico que se da, se abren los partidos. Todos se juegan cosas, es apasionante. Hay veces que los partidos salen mejores que la primera división. Estoy disfrutando mucho esto con Magallanes.

Cristóbal Jorquera dejó sentado a Bastián Roco antes de clavar un golazo. (Imagen retocada con IA).

Publicidad

Publicidad

ver también Se formó en Colo Colo, jugó en Europa y ahora es elegido el “mejor refuerzo” del mercado de fichajes

Cristóbal Jorquera pide por el VAR en la Primera B

Para Cristóbal Jorquera, que la Primera B cuente con VAR es necesario. No tiene empacho en decirlo. Se suma a lo planteado por Marcelo Salas, presidente de Deportes Temuco, curiosamente el siguiente rival de Magallanes en el certamen. Otro icónico delantero de la Roja que pidió a gritos eso fue Humberto Suazo.

“Absolutamente. Todos nos equivocamos, pero los errores últimamente han sido muy repetitivos. Y eso que nosotros estamos ganando y sacando puntos, pero después voy a decir lo mismo”, expuso Jorquera, quien sabe que eso puede ayudar al entorno global del fútbol.

Otra imagen de Cristóbal Jorquera en Magallanes 2023. (Javier Salvo/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Así lo planteó. “Sería más justo para todos y una ayuda para los árbitros, que se pueden equivocar”, expuso el avezado y muy técnico enganche, quien ya lleva 20 años jugando fútbol y 21 temporadas como profesional. Todavía queda magia, ha quedado clarísimo.

Revisa el compacto del triunfo de Magallanes a la Unión Española

Así va Magallanes en la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso 2026

Magallanes comenzó con buen pie la Primera B 2026 al cabo de las primeras tres fechas.

Publicidad