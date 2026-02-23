El mercado de fichajes ya cerró para la Primera División de Chile, pero continúa abierto en la Primera B, donde un histórico club anunció recientemente la incorporación de Rubén Farfán, exjugador de Universidad de Chile, quien se suma a las filas de Magallanes.

El jugador fue presentado en las redes sociales de la escuadra. “Estoy muy contento por llegar a este club tan importante, estoy agradecido del cuerpo técnico, de la gente, de la directiva, por contactarme y poder venir”.

Farfán agrega que han sido días muy agradables junto a su nuevo elenco. “Mis compañeros me recibieron de muy buena forma, conocía a la mayoría y ahí estoy para colocarme a punto con mis compañeros, para que conectemos de buena forma y sepan como yo juego y yo como ellos juegan, y poder asociarnos bien en el campo de juego. Así que estoy muy contento y feliz de haber llegado”.

“Todos sabemos que no fue un 2025 muy bueno en lo personal, tuve una lesión, pero el 2026 vengo con todo, a demostrar el Farfán que soy, y esperemos este 2026 estar de la mejor forma (…) me toca demostrar en la cancha y entregar todo por esta institución y demostrar el gran jugador que soy. Empezar con el pie derecho y empezar a sumar, que tenemos un gran objetivo que es subir a Primera”.

La carrera de Rubén Farfán

El jugador de 34 años comenzó su carrera en Unión La Calera el 2011, pasando luego a préstamo por Deportes Santa Cruz.

El 2013 llegó a Universidad de Chile donde estuvo hasta el 2017, pero durante su paso por los azules pasó a préstamo por clubes como Deportes Antofagasta, Palestino y Santiago Wanderers.

El 2017 fichó por Deportes Temuco, pero tras una temporada llegó a Coquimbo Unido, con una cesión por Unión Española. El 2024 llegó a Deportes Iquique donde jugó hasta el 2025.