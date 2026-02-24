Es tendencia:
Copa Libertadores

Huachipato vs Carabobo – Minuto a minuto, resultado y dónde ver el partido de Copa Libertadores

Los Acereros cayeron en la ida y están obligados a ganar ante los venezolanos para poder seguir con vida. Conoce todos los detalles con RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

Huachipato enfrenta a Carabobo buscando clasificar en Copa Libertadores.
© PhotosportHuachipato enfrenta a Carabobo buscando clasificar en Copa Libertadores.

Huachipato tiene 90 minutos por delante para poder seguir con vida en la Copa Libertadores 2026. Este martes 24 de febrero desde las 19:00 horas los Acereros reciben a Carabobo en la vuelta por la segunda fase previa del torneo continental.

El elenco dirigido por Jaime García no lo pasó bien en la ida y volvió de Venezuela con una derrota por la cuenta mínima que debe remontar en el Estadio CAP. El duelo promete y en RedGol lo sabemos, por lo que te contaremos todos los detalles de lo que ocurra en Talcahuano a continuación.

Revisa las formaciones y sigue el relato del Huachipato vs Carabobo por Copa Libertadores 2026

Pronósticos Huachipato vs Carabobo: ¿Lograrán los Acereros dar vuelta la llave de Copa Libertadores?

Pronósticos Huachipato vs Carabobo: ¿Lograrán los Acereros dar vuelta la llave de Copa Libertadores?

¡HUACHIPATO YA ESTÁ EN EL CAP!

Los Acereros llegaron al recinto llenos de ilusión.

CARABOBO LLEGA CON DUDAS

El rival de Huachipato no lo pasó bien en la previa del partido por Copa Libertadores. El viernes ante Metropolitanos por el torneo venezolano, igualaron 1 a 1 para seguir a seis puntos del líder, Universidad Central.

CON UN TRIUNFO BAJO EL BRAZO

Después de la ida, Huachipato se sacó las balas derrotando a Palestino por 2 a 1 después de ir abajo en el marcador. Un resultado que le permita llegar con mucha más confianza.

¡OBLIGADOS A GANAR!

Huachipato cayó por la cuenta mínima en la ida en Venezuela y ahora debe vencer como sea a Carabobo si no quiere quedarse sin competencia internacional en 2026.

¡HUACHIPATO VA POR LA REMONTADA!

¡Muy buenas tardes, redgoleros y redgoleras! Nos volvemos a encontrar para traerte toda la emoción de la vuelta por la segunda fase previa de Copa Libertadores entre los Acereros y Carabobo.

