Huachipato tiene 90 minutos por delante para poder seguir con vida en la Copa Libertadores 2026. Este martes 24 de febrero desde las 19:00 horas los Acereros reciben a Carabobo en la vuelta por la segunda fase previa del torneo continental.

El elenco dirigido por Jaime García no lo pasó bien en la ida y volvió de Venezuela con una derrota por la cuenta mínima que debe remontar en el Estadio CAP. El duelo promete y en RedGol lo sabemos, por lo que te contaremos todos los detalles de lo que ocurra en Talcahuano a continuación.

Revisa las formaciones y sigue el relato del Huachipato vs Carabobo por Copa Libertadores 2026