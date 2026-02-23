Esta semana regresa la acción de la Copa Libertadores con los partidos de vuelta de la segunda fase clasificatoria, instancia en la que este martes tiene como animador a Huachipato, conjunto acerero que recibirá en el CAP de Talcahuano a los venezolanos del Carabobo FC.

Complejo duelo para los dirigidos por Jaime García, quienes vienen de caer por 1-0 en el encuentro de ida disputado en Venezuela, por lo que ahora deberá revertir la desventaja en condición de local si quieren seguir avanzando a la siguiente ronda del torneo continental.

Es en ese contexto que te contamos los distintos escenarios que podría enfrentar el cuadro sureño en esta importante ronda clasificatoria.

Los tres escenarios que tiene Huachipato por Copa Libertadores

Qué pasa si Huachipato gana vs. Carabobo

La derrota por la cuenta mínima ante Carabobo dejó un escenario complejo, aunque con un resultado favorable para los acereros. Esto, porque un triunfo es la único que le sirve para seguir en la lucha por la clasificación a la Fase 3.

Si los siderúrgicos deberán tener en cuenta la diferencia de gol para conseguir la clasificación directa o no.

Si ganan por un gol de diferencia, la serie se definirá mediante lanzamientos penales. En cambio, si el triunfo acerero es por dos o más goles de ventaja, avanzarán directamente a la tercera fase.

Qué pasa si Huachipato empata vs. Carabobo

Ante el resultado adverso conseguido en Venezuela, el empate no es una opción viable para clasificar a la siguiente fase. En caso de igualdad en el marcador, Huachipato queda eliminado de la Copa Libertadores.

Qué pasa si Huachipato pierde vs. Carabobo

Al igual que el empate, una derrota ante Carabobo por el duelo de vuelta deja a Huachipato eliminado de la Copa Libertadores y sin competencia internacional en lo que resta de año.

¿Cuándo juega Huachipato vs. Carabobo por Copa Libertadores?