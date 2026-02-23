Esta semana se jugarán los partidos de vuelta de la segunda fase de Copa Libertadores 2026, instancia en la que Huachipato y O’Higgins definirán sus respectivas llaves frente a Carabobo FC y Esporte Clube Bahia.

En el caso de Huachipato, el conjunto acerero cayó por 1-0 en el encuentro de ida disputado en Venezuela, por lo que ahora deberá revertir la desventaja en condición de local si quiere avanzar a la siguiente ronda del torneo continental.

Huachipato vs. Carabobo: Horario y dónde ver

Huachipato y Carabobo juegan este martes 24 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Huachipato-CAP, por la segunda fase de Copa Libertadores.

El partido entre Acereros y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+ , para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)*

Así llega Huachipato a la revancha con Carabobo

