Copa Libertadores

¿Va por TV? Confirman el canal que transmite Huachipato vs. Carabobo en Copa Libertadores

El conjunto Acerero buscan un triunfo para remontar frente a los Granates.

Por Franccesca Arnechino

Huachipato juega esta semana en Copa Libertadores.
© Instagram Huachipato.Huachipato juega esta semana en Copa Libertadores.

Esta semana se jugarán los partidos de vuelta de la segunda fase de Copa Libertadores 2026, instancia en la que Huachipato y O’Higgins definirán sus respectivas llaves frente a Carabobo FC y Esporte Clube Bahia.

El conjunto acerero cayó por 1-0 en el encuentro de ida disputado en Venezuela, por lo que ahora deberá revertir la desventaja en condición de local si quiere avanzar a la siguiente ronda del torneo continental.

¿Dónde ver Huachipato vs. Carabobo EN VIVO?

Huachipato y Carabobo juegan este martes 24 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Huachipato-CAP, por la segunda fase de Copa Libertadores.

El partido entre Acereros y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+, para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 100 (HD)*
Así llega Huachipato:

