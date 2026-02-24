Cristian Garin tuvo que luchar mucho para avanzar a los octavos de final del Chile Open, pero finalmente pudo celebrar ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Fue en tres sets y todo quedó coronado con un emotivo festejo del tenista ariqueño, quien apuntó sus manos hacia el cielo.

Seguramente con el recuerdo de su padre, recientemente fallecido. Luego del encuentro, Gago concedió una entrevista a TNT Sports donde entregó sus sensaciones del partido. “Juanma estaba jugando muy buen tácticamente, yo nervioso y muy lento”, detalló.

“Después me solté, empecé a pegarle más fuerte y jugar puntos más largos. Ahí estuvo el cambio de juego. El tercer set dominé más y me solté. Podría haber sacado más ventaja, pero era un poco la necesidad de haber ganado el partido”, resumió Garin en la conversación con la periodista Carolina Muñoz.

Uno de los festejos de Garin ante Juanma Cerúndolo. (Felipe Zanca/Photosport).

El chileno agregó que “estoy contento de haber ganado un partidazo, Juanma es de los jugadores que mejor juega en tierra. Contento por la victoria, significa mucho, más que un solo partido”. Y fue entonces que Garin dejó una declaración de principios diametralmente opuesta a sus desesperanzados dichos tras perder en el ATP de Río de Janeiro.

Garin se renueva y va por Sebastián Báez en el Chile Open

Cristian Garin lanzó un mensaje esperanzador tras su debut triunfal en el Chile Open, aunque necesitó de tres sets para despachar a Juan Martín Cerúndolo, el argentino de 24 años. “Es el comienzo de una nueva etapa mía”, dijo Gago, como si estuviera decidido a reiniciar su camino.

“Espero seguir trabajando como lo vengo haciendo, a veces con los resultados no se ve todo lo que hace, pero esto es día a día. Estoy contento de tener otra oportunidad”, cerró el Tanque, quien ahora espera por uno de los máximos favoritos del torneo.

El emocionante festejo de Garin tras vencer a Cerúndolo en el Chile Open. (Felipe Zanca/Photosport)

El argentino Sebastián Báez, tercer sembrado del campeonato, quien se instaló en la ronda de 16 mejores tras tener libre en la primera fase. Se enfrentarán el jueves 26 de febrero en un horario por definir.

En resumen:

Cristian Garin derrotó a Juan Manuel Cerúndolo en tres sets por el Chile Open.

El tenista chileno enfrentará a Sebastián Báez el próximo jueves 26 de febrero en los octavos de final.

Garin dejó un mensaje lleno de esperanza tras vencer al argentino de 24 años.