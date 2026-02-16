ver también Pese a perder, Tomás Barrios entra al ATP de Río: Horario y rivales de los chilenos

Cerca de dos horas duró el debut y despedida de Cristian Garin en el ATP 500 de Río de Janeiro. En su primer partido en el circuito tras la partida de su padre Sergio, no pudo superar la primera ronda tras caer ante el argentino Thiago Tirante.

Al finalizar el encuentro, el ariqueño concedió una conferencia de prensa, donde sele consultó sobre cómo vivió su participación en suelo carioca, además de lanzar una preocupante advertencia de cara a su próximo desafío, el Chile Open.

Brutal confesión de Cristian Garin tras perder en Río

Respecto del encuentro, manifestó que “estoy frustrado, creo que lo intenté. Han sido semanas difíciles. No me pude encontrar nunca cómodo. Estos días así no ayudan mucho, tengo que volver a encontrar una estructura”, para luego hacer un desgarrador desahogo por su momento personal.

“Nadie va a estar bien, es imposible estar bien, ¿pero qué voy a hacer? Así es la vida, difícil, dura, pero elegí el tenis. Es mi profesión, lo amo. Días como hoy me dan ganas de hacer otra cosa, pero al final es lo que me encanta y tengo que volver a buscar fuerzas”, afirmó Cristian Garin en declaraciones a AS Chile.

De cara a su próximo desafío, el ariqueño reconoció que “para el Chile Open no tengo ninguna expectativa. Creo que como objetivo tengo que volver a enfocarme, es lo que quiero. Tengo que hacer cambios ahora, estoy con ganas de salir adelante, pero es difícil, hay días muy buenos y muy malos, me lo tomo día a dia”.

Para finalizar, sostiene que “han sido dos años muy duros en lo personal y en lo tenístico. Estoy intentando encontrar fuerzas, estructura y ver qué pasa para salir adelante. Venía bien y no me sentí bien”.

¿Cuál es su próximo desafío?

El siguiente torneo que disputará Cristian Garin será en nuestro país, pues forma parte del cuadro principal del ATP 250 de Santiago, donde este viernes se conocerá el cuadro principal y su próximo rival.