Copa Libertadores

¿Qué pasa si O’Higgins gana, empata o pierde hoy vs. Bahía por la Copa Libertadores?

Conoce los distintos escenarios que tienen los celestes en el partido correspondiente a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Por Franco Abatte

O'Higgins hace su debut este miércoles en la Copa Libertadores enfrentando al Bahía de Brasil por la ida de la Fase 2.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTO'Higgins hace su debut este miércoles en la Copa Libertadores enfrentando al Bahía de Brasil por la ida de la Fase 2.

Este miércoles continúa la aventura en la Copa Libertadores 2026. Ahora es el turno de O’Higgins de Rancagua, cuadro que esta jornada recibe la visita del siempre competitivo Bahía de Brasil en el estadio El Teniente de Rancagua, por la ida de la Fase 2 del máximo certamen continental de clubes de la Conmebol.

Desafío complejo para el conjunto de la sexta región, que enfrenta a un rival que llega con un gran presente deportivo, manteniéndose invicto en este 2026 tras disputar once duelos oficiales: ocho por el campeonato estadual y tres por el Brasileirao.

En ese contexto, en RedGol te invitamos a conocer los distintos escenarios que enfrentan esta jornada los rancagüinos y, en específico, qué pasa si ganan, empatan o pierden ante el Tricolor.

¿Qué pasa si O’Higgins gana, empata o pierde hoy por Copa Libertadores?

Qué pasa si O’Higgins gana vs. Bahía

Por razones obvias, es el mejor resultado para los rancaguinos en este partido de Fase 2.Si O’Higgins logra derrotar al conjunto tricolor, no clasificará directamente a la Fase 3 de la Libertadores, pero sí habrá dejado bien encaminada la clasificación.

Este partido definitorio se disputará el próximo miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía, Brasil. Dependiendo del marcador logrado en la ida, los celestes podrían llegar con mayor o menor calma a este desafío de vuelta.

Qué pasa si O’Higgins empata vs. Bahía

La igualdad no deja de ser positivo para el cuadro celeste, ya que mantiene con vida a O’Higgins de cara al mencionado duelo de vuelta; eso sí, no será para nada fácil.

Esto se debe a que el elenco dirigido por Lucas Bovaglio tendrá la obligación de ir a Brasil a buscar un resultado que les otorgue la ventaja global (triunfo en los 90’ o mediante penales) y así avanzar a la tercera ronda del certamen sudamericano.

Qué pasa si O’Higgins pierde vs. Bahía

El peor escenario posible para los rancagüinos es una derrota, ya que pone en serio riesgo sus opciones de clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores. No solo necesitarán ir a ganar a Brasil, sino que también deberán conseguir un resultado que les permita avanzar de fase.

Por ejemplo, una derrota por la mínima obligaría a O’Higgins a ganar en Brasil por un gol de diferencia para, al menos, forzar la definición a penales, o por dos o más goles para clasificar de forma directa.

¿A qué hora juega O’Higgins por la Copa Libertadores?

El enfrentamiento entre O’Higgins y Bahía se juega este miércoles 18 de febrero desde las 19:00 horas de Chile en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua por la fase 2 de Copa Libertadores.

