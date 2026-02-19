Pronósticos Deportes Concepción vs Cobresal: ¿Llegarán los primeros puntos para el León de Collao?

RedGol te trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Deportes Concepción vs Cobresal, por la fecha 4 del Campeonato Nacional.

Deportes Concepción será local en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo por la cuarta fecha del Campeonato Nacional, con la misión de sumar por primera vez en el torneo frente a Cobresal. Los Lilas cayeron en sus tres encuentros previos, todos como visitantes, ante O’Higgins, Universidad Católica y Universidad de Concepción.

El cuadro minero también sufrió una derrota fuera de casa, frente a Unión La Calera, aunque ganó sus otros dos compromisos en el Estadio El Cobre, ante Huachipato y la UC, y se mantiene como uno de los siete equipos que suman seis puntos.

En la previa del partido, nuestro analista te entrega tres pronósticos destacados para que consideres antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Deportes Concepción vs Cobresal

Total de goles de Cobresal en la primera mitad: Más de 0.5 2.75 Anotará en cualquier momento: Steffan Pino 4.00 Tiros de esquina de Cobresal: Más de 3.5 1.80

Cobresal golpeó rápido en la Liga de Primera

Cobresal anotó en sus tres partidos: uno ante Huachipato, otro frente a Unión La Calera y tres contra Universidad Católica. En los tres compromisos, el elenco minero marcó en la primera parte.

Total de goles de Cobresal en la primera mitad: Más de 0.5 – 2.75 en bet365

Steffan Pino, el goleador del Minero

Steffan Pino suma dos goles con la camiseta de Cobresal: anotó en los dos triunfos de su equipo, ante Huachipato y Universidad Católica. Será la primera vez que enfrente al León de Collao

Anotará en cualquier momento: Steffan Pino – 4.00 en bet365

Más de tres córners para Cobresal

En sus tres encuentros en lo que va de la liga, el Legionario registró más de tres tiros desde la esquina a su favor.

Tiros de esquina de Cobresal: Más de 3.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en Deportes Concepción vs Cobresal

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Deportes Concepción vs Cobresal: últimos partidos