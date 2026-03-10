Si hay un nombre que se ha transformado en sinónimo de gol en el fútbol chileno es el de Fernando Zampedri. El delantero de Universidad Católica ha marcado una época en el Campeonato Nacional, logrando una impresionante racha que lo tiene como hexagoleador del torneo.

El “Toro” ha demostrado temporada tras temporada que su capacidad para anotar no depende necesariamente del momento colectivo del equipo. Incluso cuando la UC ha tenido campañas irregulares, el atacante argentino siempre aparece en el área para convertir.

Sobre esto habló el ex defensa y hoy analista Cristián Basaure, quien explicó en “En La Lupa De Redgol” qué es lo que hace tan especial al artillero cruzado y por qué logra sostener números tan altos durante tantos años.

“Su gran virtud es su autogestión. Hay temporadas en que el equipo anda muy mal y el tipo igual ha sido goleador”, explicó Basaure, destacando la capacidad del atacante para arreglárselas dentro del área y generar sus propias oportunidades.

Fernando Zampedri lleva 8 goles en 6 partidos disputados en la Liga de Primera. Es el goleador por el momento

Los movimientos lo hacen imparable

“Zampedri siempre está en esa zona de influencia entre los dos centrales. Muchos goles dentro del área y pocos fuera. Es fuerte contra los centrales y su capacidad de moverse a contramano del defensor es muy buena”, explicó.

“No es correr de más. El defensor va hacia un lugar y él da dos pasos a la izquierda, a la derecha o retrocede y queda solo. Esa inteligencia para moverse es una de sus grandes virtudes”, agregó Basaure.

Finalmente, el analista aseguró que el rendimiento de Zampedri sigue siendo extraordinario y que incluso podría tener espacio en la selección. “Si mañana empiezan las clasificatorias, yo lo nomino. En la selección tienen que estar los mejores del momento”, cerró.

