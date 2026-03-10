El primer Masters 1000 de la temporada, Indian Wells, está en su etapa decisiva y el máximo candidato a ganar el torneo, el español Carlos Alcaraz (1°), sigue con vida pese a lo duro que fue su último partido.

El número 1 del planeta sufrió para sacar de carrera al francés Arthur Rinderknech, a quien venció por un ajustado 6-7 (6), 6-3 y 6-2 y así clasificó a los octavos de final.

Tras el partido habló el murciano, quien trajo a colación a Roger Federer, señalando que sus oponentes han mostrado un nivel muy alto en el certamen californiano.

Carlos Alcaraz compara a sus rivales con Roger Federer

Carlos Alcaraz habló tras su victoria contra Arthur Rinderknech y dejó en clara su “molestia” por el buen juego que han presentado sus oponentes en el cemento estadounidense.

“Para ser honesto, a veces me canso de sentir que juego contra Roger Federer en cada ronda. A veces parece que todos juegan a un nivel increíblemente alto. No sé si es solo una sensación mía, pero siento que siempre ocurre contra mí”, dijo el español.

“Si jugaran a ese nivel en todos los partidos, deberían estar mucho más arriba en el ranking. Pero bueno, es algo que me preocupa y en lo que pienso cuando estoy jugando”, agregó con un dejo de crítica.

Por último, Alcaraz señaló que “lo único que puedo hacer es aceptarlo, seguir adelante e intentar hacer cosas diferentes durante el partido. Intentar no dejar que el rival sea agresivo o juegue a su estilo, tratar de imponer mi estilo, mi tenis, mi nivel en el partido e intentar cambiar la situación. Pero lo primero es aceptarlo. Siento que tengo una diana en la espalda, y creo que ellos sienten que si no juegan a ese nivel no pueden ganarme, o al menos eso es lo que imagino que pueden pensar”.

Carlos Alcaraz buscará meterse en los cuartos de final de Indian Wells este miércoles, cuando se mida ante el noruego Casper Ruud en otro atractivo partido por el Masters 1000.

