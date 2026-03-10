El pasado lunes comenzó el Challenger de Punta Cana en República Dominicana, uno de los torneos más importantes de esta categoría, que contará con cerca de una decena de jugadores del Top 100, todos encabezados por Miomir Kecmanovic, actual 58 del mundo.

Junto al serbio dirán presentes tres chilenos: Nicolás Jarry (154°) y Tomás Barrios (115°), quienes juegan este martes por la primera ronda, además de Cristian Garin (90°), quien hará lo propio este miércoles 11 de marzo. Conoce todos los detalles de los duelos de los chilenos, a continuación.

Horario y rivales de los chilenos en el Challenger de Punta Cana

El primero de los nacionales en saltar a la cancha es Nicolás Jarry, quien tendrá un complejo estreno al medirse con el australiano Adam Walton (91°), octavo sembrado del torneo, en el segundo turno de la cancha principal. El duelo se espera que comience no antes de las 16:30 horas de Chile.

En caso de ganar, “Nico” avanzaría a la segunda ronda, donde enfrentaría al ganador del cruce entre el taiwanés Tseng Chun-hsin (144°) y un jugador proveniente de la qualy.

Tras Jarry será el turno de Tomás Barrios. El chillanejo se enfrentará al belga Raphael Collignon (77°), quinto sembrado del certamen, en un duelo programado para no antes de las 18:30 horas en la cancha 2 . En caso de avanzar, se medirá al vencedor del enfrentamiento entre el australiano Tristan Schoolkate (118°) y un rival proveniente de la qualy.

Finalmente será el turno de “Gago”, quien jugará este miércoles, en horario aún por definir, ante el checo Dalibor Svrčina (109°). En caso de ganar, el chileno se enfrentará en la segunda ronda al vencedor del duelo entre el belga Alexander Blockx (97°) y el dominicano Roberto Cid Subervi (435°), invitado mediante wildcard.

