Honestidad brutal de Nico Jarry sobre su presente tenístico: “La única noticia positiva…”

Nicolás Jarry hizo noticia por perder en primera ronda ante el croata Dino Prizmic en primer ronda del Chile Open y por quejarse del sistema tecnológico, pues le cantó mala una bola que era buena.

Pero en el fondo, lo que más le urge al tenista nacional es recuperar el nivel que lo tuvo el año pasado entre los mejores 16 jugadores de Wimbledon el año pasado, su última gran presentación en el circuito.

“Es difícil agarrar confianza sin continuidad. Ahora llevo al menos dos partidos seguidos jugados, eso es algo. Mi nivel subió respecto a la semana pasada y entreno mejor”, señaló.

Agregó que “como no he competido sano hace tiempo, es difícil. No he podido manejarlo bien. Hace dos días por primera vez trabajé el saque como a mí me gusta, pero aún falta por recorrer en ese ámbito. Esa es la única noticia positiva que tengo en los últimos meses”.

Jarry cayó en primera ronda del Chile Open

Jarry agradece el cariño del hincha chileno

Para Nico Jarry, fue muy lindo ver a la gente apoyarlo a pesar de no estar mostrando su mejor nivel en San Carlos de Apoquind.

Publicidad

Publicidad

“El público estuvo muy bueno, agradezco los que apoyaron hasta el final. No fue fácil, pues mi rendimiento no está como me gustaría“, indicó en la conferencia.

ver también Nicolás Jarry termina furioso en el Chile Open: “No me entra en la cabeza que el jefe sea una máquina”

Incluso cuando ganó un set no quedó conforme. “El segundo set tampoco fue bueno, me mantuve jugando, pero el otro en el tercer set subió un montón, sobre todo en devolución y juego de fondo, me dio pocas chances”, estableció.

Cerró Jarry señalando que “aún hay mucho que mejorar”, esperando volver a sentirse mejor en los partidos que disputa.

Publicidad

Publicidad

En resumen: