Sigue la acción del Chile Open 2026. Este jueves 26 de febrero continúan los partidos del ATP 250 de Santiago y uno de los grandes encuentros de la jornada tendrá al nacional Cristian Garin (93°) enfrentando al argentino Sebastián Báez (52°) por los octavos de final.

Un partidazo que marcará el cuarto enfrentamiento entre ambos en el circuito y que tiene como favorito al trasandino, quien lidera el historial por 2-1.

Sin embargo, ‘Gago’ llega con el aliciente de haberse quedado con el triunfo en el último duelo entre ambos. Se trata del ATP Masters 1000 de Miami 2023, cuando Garin lo derrotó en dos sets por 7-6 (2) y 6-3. Conoce todos los detalles de este increíble partido a continuación en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juega Cristian Garin vs. Sebastián Báez?

El partido entre Cristian Garin y Sebastán Báez por los octavos de final del Chile Open se juega este jueves 26 de febrero en cancha y horario a confirmar por la organización.

¿Dónde ver a Garin por TV y ONLINE en el Chile Open 2026?

El partido de Cristian Garin por el ATP 250 de Santiago va de manera exclusiva por la señal de TNT Sports Premium en televisión , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 – 855

DTV: 631 – 1631

ENTEL: 242 – 243

CLARO: 190 – 490

GTD/TELSUR: 71 – 845

MOVISTAR: 486 – 931

TU VES: 504

ZAPPING: 99

Adicionalmente, podrás seguir ONLINE el certamen santiaguino por la plataforma HBO Max en Chile y, en el exterior, mediante Tennis TV , ambas aplicaciones previo pago de una suscripción mensual.

En caso de ganar. De acá saldrá el próximo rival de Garin:

El vencedor del duelo entre Cristian Garin y Sebastián Báez avanzará a la ronda de cuartos de final del ATP 250 de Santiago, donde se medirá al ganador de la llave que animen el argentino, Thiago Tirante (76°), y el nacional, Alejandro Tabilo (42°).

Garin podría enfrentar a Tabilo por los cuartos de final. (ATPTour)

