Luego de sus respectivos estrenos triunfales en el Chile Open, los máximos representantes nacionales en el ATP 250 de Santiago como Alejandro Tabilo (42°) y Cristian Garin (93°) se metieron en los octavos de final.

Mientras el ariqueño volvió a los abrazos tras derrotar al argentino Juan Martín Cerúndolo (70°) por 3-6, 6-3 y 6-3; el zurdo de origen canadiense superó en duelo de compatriotas a Tomás Barrios (112°) por 7-5 y 6-3.

Para sus próximos enfrentamientos en octavos de final del Chile Open, en San Carlos de Apoquindo, tanto Tabilo como Garin se verán las caras con oponentes argentinos, en duelos a jugarse este jueves 26 de febrero en horario por confirmar.

ver también Como la espuma: Alejandro Tabilo sigue subiendo puestos en la ATP gracias a su victoria en Chile Open

Los próximos rivales de Tabilo y Garin en Chile Open

En el caso de “Gago”, su próximo rival en la siguiente ronda del ATP 250 de Santiago será el tercer cabeza de serie y ganador del torneo en 2024, Sebastián Baez (52°), con el que tiene un récord de un triunfo (Miami 2023) y dos derrotas.

Por su parte, Alejandro Tabilo se verá las caras ante el también argentino Thiago Tirante (76°), a quien derrotó en el único enfrentamiento que registran en el circuito, en cuartos de final del ATP 500 de Río, por 7-6, 6-7 y 6-1.

Si ambos jugadores chilenos obtienen el triunfo, este viernes 27 de febrero se puede dar un clásico nacional por un lugar en las semifinales del Chile Open 2026.

Publicidad

Publicidad

En resumen…