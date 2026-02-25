Es tendencia:
Chile Open

Tabilo y Garin conocen a sus rivales para octavos de final del Chile Open

Los dos nacionales enfrentarán a jugadores argentinos y en caso de vencer, se verán las caras en los cuartos de final.

Por Alfonso Zúñiga

Cristian Garin y Alejandro Tabilo avanzaron en Chile Open.
© PhotosportCristian Garin y Alejandro Tabilo avanzaron en Chile Open.

Luego de sus respectivos estrenos triunfales en el Chile Open, los máximos representantes nacionales en el ATP 250 de Santiago como Alejandro Tabilo (42°) y Cristian Garin (93°) se metieron en los octavos de final.

Mientras el ariqueño volvió a los abrazos tras derrotar al argentino Juan Martín Cerúndolo (70°) por 3-6, 6-3 y 6-3; el zurdo de origen canadiense superó en duelo de compatriotas a Tomás Barrios (112°) por 7-5 y 6-3.

Para sus próximos enfrentamientos en octavos de final del Chile Open, en San Carlos de Apoquindo, tanto Tabilo como Garin se verán las caras con oponentes argentinos, en duelos a jugarse este jueves 26 de febrero en horario por confirmar.

Los próximos rivales de Tabilo y Garin en Chile Open

En el caso de “Gago”, su próximo rival en la siguiente ronda del ATP 250 de Santiago será el tercer cabeza de serie y ganador del torneo en 2024, Sebastián Baez (52°), con el que tiene un récord de un triunfo (Miami 2023) y dos derrotas.

Por su parte, Alejandro Tabilo se verá las caras ante el también argentino Thiago Tirante (76°), a quien derrotó en el único enfrentamiento que registran en el circuito, en cuartos de final del ATP 500 de Río, por 7-6, 6-7 y 6-1.

Si ambos jugadores chilenos obtienen el triunfo, este viernes 27 de febrero se puede dar un clásico nacional por un lugar en las semifinales del Chile Open 2026.

En resumen…

  • Alejandro Tabilo y Cristian Garin clasificaron a octavos de final del Chile Open.
  • Los tenistas chilenos enfrentarán a los argentinos Sebastián Baez y Thiago Tirante este jueves.
  • Un posible enfrentamiento entre chilenos ocurriría en cuartos de final el 27 de febrero.
