Alejandro Tabilo está feliz y enojado por su triunfante debut en el Chile Open: “Me puso triste…”

Alejandro Tabilo (42°) está como el popular meme de Los Simpson tras su debut en el Chile Open. Jano se encuentra “feliz y enojado” al mismo tiempo luego de su victoria en San Carlos de Apoquindo.

El zurdo declaró que está contento por el nivel físico que mostró en el estreno del ATP de Santiago, sin embargo, quedó triste por haber tenido que jugar con Tomás Barrios en primera ronda.

“Fue durísimo, me puso triste jugar con un chileno en Santiago. Las condiciones en Río eran difíciles, con calor en la mañana y muy húmedo. Estaba apretado de la espalda y las piernas, pero pude descansar en la noche. Me sorprendió mucho cómo estaba de bien físicamente ahora, pude hacer puntos largos y correr mucho”, explicó Tabilo.

Alejandro Tabilo analiza el partido ante Thiago Tirante

Alejandro Tabilo destacó el trabajo de su staff en las últimas semanas, que lo ayudaron a llegar a cuartos de final en Buenos Aires, a la lucha por el título en Río de Janeiro y a seguir en carrera en Santiago.

“Traté de seguir mentalmente ahí, fueron tres semanas larguísimas. Desde Buenos Aires incorporé a un psicólogo deportivo, el argentino Pablo Pecora. Me ayudó a calmar la mente, ser decisivo y controlar los nervios. Todos los días aprendo algo nuevo y estoy feliz de cómo estoy dando la vuelta mentalmente”, explicó.

Alejandro Tabilo venció en sets corridos a Tomás Barrios. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Por último, Tabilo se refirió al partido que tendrá este jueves con el argentino Thiago Tirante por los octavos de final, quien viene de ganarle un maratónico partido al peruano Ignacio Buse.

“Será un partido duro. Jugamos hace poco, pero las condiciones cambian mucho. Tengo que plantear diferente el juego, él saca muy bien y acá, en altura, le correrá mucho la pelota. Tengo que entrar decidido con mi juego”, cerró Alejandro Tabilo.

