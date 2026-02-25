Los chilenos salieron a la cancha en el Súper Martes del Chile Open. Sin duda, el duelo más especial fue el que ganó Cristian Garin, quien remontó frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo y dedicó su triunfo a su fallecido padre.

La emoción fue evidente en Gago, quien recibió el cariño del público en este triunfo especial y más tarde prefirió mantener reserva frente a su duelo. “Disculpa, no me siento preparado ni tengo fuerzas para hablar de eso“, dijo al ser consultado en conferencia de prensa.

Pero la gente no fue la única que mostró todo su apoyo para el chileno en este difícil momento. Además, Alejandro Tabilo y Tomás Barrios, sus compañeros de la Copa Davis y que se enfrentaron más tarde en el Chile Open, hablaron.

Jano manifestó: “Estoy muy feliz por él, especialmente con lo difícil que ha vivido todas estas semanas, estos meses. Me alegra mucho, es una gran persona. Lo viví el año pasado, no ganaba un partido a principio de año. Feliz de que más encima haya podido ganar acá en casa“.

Tabilo y Barrios celebran el emotivo triunfo de Garin en el Chile Open

Por su lado, Tomy agregó: “Muy lindo lo que le pasó, se lo merece. Le han tocado semanas muy duras, pero él siempre ha estado ahí, a disposición. Yo particularmente he hablado bastante con él, me pone muy contento que esté saliendo adelante. Se merece este triunfo”.

Para seguir su camino en el Chile Open, Cristian Garin ahora enfrentará al argentino Sebastián Báez (52°). El duelo por los octavos de final está pactado para este jueves 26 de febrero en un horario por definir.

