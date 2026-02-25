Cristian Garin ganó un emotivo partido en el Chile Open, tras batir al argentino Juan Manuel Cerúndolo en tres sets. Un encuentro muy emotivo, pues Gago sufrió la pérdida de su padre hace pocas semanas.

De hecho, al ser consultado por el tema de su papá en conferencia, se excusó referirse al tema. “Disculpa, no me siento preparado ni tengo fuerzas para hablar de eso“, señaló.

Pero sí habló de lo que es ser local, ya que toda la gente lo estaba apoyando en San Carlos de Apoquindo y considera que eso fue vital.

“Con el público me gusta jugar. Con el tiempo he aprendido a usarlo a mi favor. Al principio me ponía muy nervioso, quería rendir, jugar increíble, pero he aprendido que no hay que jugar increíble, sino que absorber esa energía de que toda la gente quiere que ganes”, dijo Garin.

Agregó que “tener también a mi familia y a mi equipo también es importante, lo aproveché al máximo. Tenía la espina de no tener resultados a pesar del esfuerzo, me saqué un peso de encima”.

Garin ganó con el apoyo del público

Garin y su consejo a los niños en Chile

Con la adrenalina a full, la segunda mejor raqueta de Chile fue consultado sobre un consejo que le puede dar a los niños que comienzan en este deporte.

“Difícil la pregunta. Más que darles una frase, deben hacer lo que te gusta con ganas. Si te gusta el tenis, hay que hacerlo convencido que te irá bien, con esfuerzo”, señaló.

Manifestó además que “por más talento que tengas, si no hay esfuerzo no sirve. Y en los momentos difíciles enfrenta la situación, no hay que evadirla, por más difícil que sea”.

“Soy agradecido de público y niños que vienen a verme, me gusta rendir, dejarlo todo. Quería ganar, pero si no lo hacía sentía que lo dejaba todo. Supérense día a día, no se comparen con los demás. Ese sería mi consejo“, cerró eso.

Finalmente, habló de su momento tenístico. “El comienzo de año fue difícil, pasando por lesiones, momento difíciles. Es el reflejo de que estas semanas le he puesto más esfuerzo que nunca. Cuando las cosas no sales y trabajas fuerte, con un equipo que te apoya, las cosas terminan saliendo”, cerró Garin.