Everton ya dejó en el pasado el desastroso tercer ciclo de Javier Torrente y ahora está 100% enfocado en dar con un reemplazante que esté a la altura. La urgencia de resultados obliga a los ruleteros a no cometer errores, dando con un nombre que saque al equipo del fango.

Y es que los números de los Oro y Cuelo en este 2026 ya son alarmantes. No solo han perdido los cuatro partidos que han disputado en la Liga de Primera, sino que tampoco han convertido un solo gol.

En esta búsqueda de nuevo DT son varios los nombres que están dando vuelta por el Estadio Sausalito. Hay opciones chilenas y algunas extranjeras, siendo una de este segundo grupo un tapado que hace pocas horas comenzó a trascender.

Everton tiene un tapado para asumir como nuevo DT

De acuerdo a información entregada por Latidos Oro y Cielo, la dirigencia del cuadro ruletero tiene al argentino nacionalizado mexicano Javier Gandolfi como una de sus opciones para reemplazar de manera definitiva a Torrente.

“A esta hora Javier Gandolfi es quien está mejor valorado para tomar el cargo. Se esperan novedades en las próximas horas, ya que, el día lunes, el nuevo entrenador debe estar junto al plantel en el CDE”, agregó el periodista Diego Peralta en Twitter.

Javier Gandolfi suena en Everton tras dirigir al Atlético Nacional en el 2025. | Foto: Getty Images.

Gandolfi actualmente está sin club tras dirigir en el 2025 a Atlético Nacional de Colombia. Ahí dirigió un total de 51 partidos, donde ganó 22, empató 17 y perdió 12, logrando un 54.25% de rendimiento.

Además, en el cuadro de Medellín ganó la Superliga de Colombia 2025 tras vencer en penales al Atlético Bucaramanga. Si ligazón con el Grupo Pachuca lo acercan bastante al cargo.

El próximo partido de Everton

Los Ruleteros regresarán a la acción ante Universidad de Concepción este domingo 1 de marzo a las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este compromiso será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026.

