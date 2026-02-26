Pese a que la Liga de Primera ya comenzó hace cuatro fechas, hay técnicos que tambalean en sus puestos y uno que derechamente dijo adiós. Se trata de Javier Torrente, el primer entrenador despedido del torneo.

El argentino fue cesado de Everton tras cuatro derrota en misma cantidad de duelos, además de no marcar goles. Por eso, en Viña comenzó la danza de nombres y uno que sonó fuerte fue el “Grillo” Gustavo Biscayzacú.

El ex goleador de Colo Colo en estos momentos dirige en las inferiores de Defensor Sporting, en Montevideo. Desde su entorno le avisaron a RedGol la postura para tomar el cargo y hasta surgió un nuevo nombre: el Kily González.

¿El Kily González es el tapado?

Ante la opción de Gustavo Biscaysacú para tomar la banca de Everton, según supo RedGol también asoma el nombre de Cristian Kily González. El argentino ha dirigido en su país a tres equipos de Primera División.

González viene de dirigir en Platense/Getty Images

Sobre el nombre de Gustavo Biscayzacú, RedGol supo que no han habido mayores acercamientos con su entorno desde Everton. Eso sí, es conocido que en estos casos figuran nombres mientras aparecen otros tapados de última hora.

Es ahí donde figuran dos técnicos argentinos. Uno es Javier Gandolfi, ligado al Grupo Pachuca, y el otro el Kily González. Si bien la danza de nombres es extensa, en Viña esperan asegurar luego al nuevo DT.

Por lo pronto, Davis González y Julio Alberto Barroso serán la dupla técnica para el partido de esta fecha 5 ante U de Concepción. El duelo será este domingo 1 de marzo, a las 12:00 horas en el Ester Roa Rebolledo.