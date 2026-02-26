Everton de Viña del Mar fue el primer club de la Liga de Primera que tuvo un remezón en su banca. Tras la cuarta fecha y luego de no sumar puntos, Javier Torrente fue despedido de su cargo como DT.

Y mientras alistan dupla interina para el fin de semana, en el Grupo Pachuca se mueven rápido para dar con el nuevo entrenador que los saque del fondo de la tabla. Y la danza de nombres es extensa.

Han sonado estrategas como Mario Salas y hasta el Turco Assad, pero lo cierto es que son otros los nombres que lideran las preferencias. Uno de ellos, recordado campeón y goleador de Colo Colo.

El tapado para ponerse el buzo en Everton

Everton de Viña del Mar se acerca al nombre de Gustavo Buscayzacú como su próximo entrenador. El recordado Grillo ya inició los acercamientos con la dirigencia viñamarina.

Un “Grillo” se acerca a Viña

“Gustavo Biscayzacú y Nicolás Núñez son dos entrenadores con lo que Everton ya conversó formalmente en las últimas horas”, reportó Diego Peralta, periodista especialista en mercado de pases de Everton.

El comunicador también le puso la lápida a otros nombres que sonaban en Viña. Al respecto, explicó “con Turco Assad y Mario Salas, hasta ahora, no hubo contactos formales”.

“El próximo entrenador de estar listo, como máximo, el próximo lunes para comenzar los trabajos previos a Deportes Limache. El fin de semana, ante Universidad de Concepción, dirige la dupla Davis González – Julio Barroso”, cerró.

En resumen:

