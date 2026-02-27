En la cima del continente. Allí se ubica actualmente Mauricio Pellegrino, entrenador de Lanús que logró conquistar en poco más de un año dos títulos continentales, como la Copa Sudamericana 2025 y laRecopa Sudamericana 2026.

Una revancha más que merecida para el técnico argentino, que durante su paso por Universidad de Chile en el 2023 sufrió varios maltratos por parte de la dirigencia de Azul Azul, que acabaron con su salida tras su cumplir su contrato.

Es más, desde que se fue del cuadro chileno, Pellegrino vivió un renacer profesional, que no sólo lo llevó de vuelta hasta Europa, sino que también regresó al fútbol argentino, donde actualmente es de los estrategas más destacados.

El renacer de Pellegrino desde que se fue de la U

Poco más de un mes después de salir desde Chile, el DT tomó el avión rumbo a España, donde intentó salvar al Cádiz del descenso en La Liga. Si bien logró vencer a rivales fuertes como Atlético de Madrid, no fue suficiente. Tras 17 juegos cayó a la Serie B. Un 35.9 por ciento de rendimiento.

Tras un receso de casi seis meses, en diciembre del 2024, Pellegrino firmó contrato con Lanús por todo el 2025. Si bien a nivel local no tuvo buen desempeño en Liga y Copa Argentina, su consagración vino en el ámbito internacional.

Al mando del “Granate”, conquistó la Copa Sudamericana tras tomarse revancha de la U, eliminandola con polémica en semifinales. Y el 2026 lo inicia como el ganador de la Recopa Sudamericana, al vencer nada menos que al Flamengo en el mismísimo Estadio Maracaná. Hablemos de resiliencia.

¿Cuándo juega Lanús?

El equipo donde milita el chileno Matías Sepúlveda tendrá acción por el torneo argentino este domingo 1 de marzo, cuando visite a Defensa y Justicia desde las 21:30 horas.

