La Copa Sudamericana ya tiene al campeón de su nueva edición con Lanús, el verdugo de U de Chile en semifinales, se alzó como el ganador tras vencer en la tanda de penales a Atlético Mineiro, que dirige Jorge Sampaoli.

El Grana levantó la copa de la mano de Mauricio Pellegrino, ex entrenador de los azules durante la temporada 2023, quien durante la conferencia de prensa postpartido fue sorprendido por los jugadores de Lanús con el característico “baldazo” mientras le gritaban “dale campeón”.

Lanús es el campeón de Sudamericana

En conversación con DSports, Pellegrino, quien junto al Grana levantó el primer título de su carrera, habló del gran triunfo del equipo argentino. “No podía mirar los penales. Un partido muy largo, difícil. El equipo que hacía el gol se llevaba la final, no era un partido fácil para entrar”.

“Necesitábamos tener solidez para llevar el partido al final, sabemos que ellos se parten en el final, ahí encontramos nosotros espacios. Muy difícil, pero los penales son otro partido, atajamos más que ellos y tuvimos esa certeza”.

“No es fácil estar en una final, hay chicos jóvenes. El partido era de detalles, ellos tienen mucha calidad, cuando dejamos un par de veces espacios, te matan. Creo que estuvimos concentrados”, puntualizó.

Asimismo, añadió. “Es algo que siempre comparto: el momento más democrático es cuando pita el árbitro y las posibilidades son las mismas. Podés llevar el juego a tu lado donde te sentís más fuerte”.

“Hemos hecho una gran copa de menos a más. Este equipo se lo merece; estoy muy contento por los jugadores, por el club y por todos los hinchas con el esfuerzo que hicieron para venir hasta acá”, añadió el DT.