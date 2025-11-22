En la U de Chile acercaron mucho las posturas con un lateral izquierdo de Unión Santa Fe como refuerzo. Aunque finalmente no se dio ese traspaso. Y el futbolista de 21 años fue una de las buenas figuras en la Liga Profesional de Argentina, ya lejos del radar del Bulla.

De hecho, el Romántico Viajero finalmente optó por concretar el préstamo del argentino Felipe Salomoni, quien llegó desde Guaraní de Paraguay y cuenta en su bitácora con haber sido formado en las inferiores de River Plate, aunque fue la tercera opción en esa búsqueda. Por eso mismo, el nombre de Mateo del Blanco quedó en el olvido.

Pero el gol y las cinco asistencias que el carrilero zurdo del Tatengue aportó en el certamen le abrió el apetito a un gigante de Sudamérica: se trata de River Plate, quien está sumido en una crisis de la que Marcelo Gallardo ha sido incapaz de salir.

Mateo del Blanco en acción por Unión Santa Fe ante Cruzeiro. (Pedro Vilela/Getty Images).

Aunque la directiva de la Banda Sangre gastó mucho dinero en los últimos mercados de fichajes, al parecer también tendrá tarea ardua en la próxima ventana de traspasos. Se habla en Argentina de una limpieza muy grande en el vestuario que lidera el Muñeco.

Y en ese contexto, el apellido de Del Blanco figura como un deseo para cubrir la punta izquierda, donde el campeón mundial Marcos Acuña está consolidado como titular. También está Milton Casco para esa demarcación, aunque es probable que él sea uno de los que salga del Monumental de Núñez.

La salida truncada de Matías Sepúlveda en la U de Chile hicieron pensar que un refuerzo en la banda izquierda sería insuficiente. Por eso mismo, se olvidaron de Del Blanco, pero la plana mayor de Azul Azul firmó el arribo de Salomoni, quien disputó el Mundial de Clubes con el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Fue el periodista Hernán Castillo quien destapó esta intención que tiene la Banda Sangre de fichar al marcador de punta de Unión Santa Fe. “Averiguaron bastante y gusta mucho. No está cerrado”, manifestó el citado comunicador sobre este futbolista, que todavía no llega a 100 partidos profesionales.

Mateo del Blanco ante Murilo del Cruzeiro. (Pedro Vilela/Getty Images).

Suma 87 encuentros en el Tate, único club que ha defendido en la máxima categoría trasandina. En esos partidos ha marcado dos goles y también regaló nueve asistencias. Una señal de que en el aspecto ofensivo, Del Blanco puede ser un nombre muy llamativo. El tiempo dirá…