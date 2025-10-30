U de Chile vivió una historia aparte desde que pisó suelo argentino. Por eso, al arribar al estadio de Lanús, rápidamente le cayó el mar de insultos encima por el episodio de Avellaneda.

Pese a eso, no hubo incidentes en la llegada del plantel, a diferencia de lo ocurrido en Santiago, donde el bus de Lanús fue apedreado. Eso sí, en la cancha del granate los hinchas no perdonaorn a los azules.

Fue así que cuando el equipo salió a reconocer el terreno de juego, uno de los que no venía siendo titular recibió un curioso insulto. Se trata de Felipe Salomoni, quien no importó que fuera compatriota y los trasandinos le gritaton de todo.

La historia de Salomoni en U de Chile

Felipe Salomoni llegó hasta una de las tribunas del estadio de Lanús, donde los hinchas argentinos le gritaron a todo pulmón “chileno put… traidor”, según captaron los ojos de RedGol en el recinto.

Felipe Salomoni en U de Chile /Photosport

Ante los problemas físicos de Matías Sepúlveda, el lateral izquierdo que llegó como refuerzo toma su lugar, ganándose el repudio de la fanaticada de Lanús al representar al equipo chileno.

Eso sí, Jean Beausejour respaldó su inclusión por sobre Antonio Díaz en la banda zurda. En la transmisión de ESPN Chile, Palmatoria aseguró que “hay que ver el contexto del Tucu Sepúlveda. El segundo semestre lo tuvo complicado fisicamente”.

“El primer semestre estaban distantes, pero ahora Salomoni le dará ciertas cosas en asociación a la U. Fisicamente está apto, la distancia entro ellos ahora es menor, sí pierde en pelota detenida el equipo”, cerró.

