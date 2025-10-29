Jorge Sampaoli se anotó en la final de Copa Sudamericana tras impecable triunfo junto el Atlético Mineiro ante Independiente del Valle. Y ahí, rápidamente cayeron las consultas sobre una hipotética final ante U de Chile.

Campeón de la histórica copa en 2011 con los azules, el DT no olvida su paso por el equiop bullanguero. Así lo dejó en claro en conferencia de prensa post clasificación a la final en Brasil.

“El último título internacional que gané con un club fue con la U de Chile en la Sudamericana. Hoy, la U está jugando una semifinal contra Lanús. Sea cual sea el rival, seguramente será muy difícil. Nos tenemos que preparar muy bien para esa final”, lanzó.

Sampaoli y su inusual petición para la final

Con miras al rival que se debe definir para pelear el trofeo de Copa Sudamericana, Jorge Sampaoli hizo una crítica, con especial énfasis en el duelo que puede coronarlo campeón.

“La final única está ya decretada en el mundo hace un montón de tiempo y hay que aceptarla. Pero si me dieran a elegir, a mí me gustaría jugar una final con ida y vuelta”, se quejó el argentino.

Pese a eso, Sampaoli se mostró contento por la hazaña a poco de arribar al equipo brasileño. Ahí, aseguró que “los hinchas tienen que estar felices porque el equipo logró una final, en un año donde nadie acreditaba que el Mineiro podía llegar a esta instancia”.

“Después, en una final pasan un montón de cosas que uno no controla, pero yo estoy feliz por el hecho de haber llegado. Nos prepararemos de la mejor manera”, cerró.