Como si el mejor guinista hubiera metido mano, Jorge Sampaoli se instaló en la final de Copa Sudamericana con el Atlético Mineiro. Ahora, el equipo brasileño espera por U de Chile o Lanús para definir el título.

Y si bien el DT de Iván Román la tiene clara sobre no pensar más allá que en su propio equipo, un curioso momento se vivió en rueda de prensa brasileña. Es que ante la consulta de una periodista local, el entrenador se animó a responder en portugués.

En lo que terminó siendo el popular “portuñol”, Sampaoli se complicó con el idioma y su respuesta rápidamente dio la vuelta en redes sociales. El ex DT de la selección chilena fue un viral a la hora de hablar en idioma portugués.

Jorge Sampaoli dejó a todos atónitos en rueda de prensa del Atlético Mineiro. Ahí, respondió con dificultad diciendo la frase “no sé fuchibol, no sé, yo creo que oh torcedor hoy tiene que estar feliz porque oh teami logró una final”.

El registro rápidamente superó las 200 mil visualizaciones y los hinchas festinaron con la respuesta del entrenador argentino. Querido y odiado por otros, lo cierto es que Sampa dio que hablar.

Ya respondiendo en español puro, el DT del Mineiro recalcó después que “sinceramente, cuando llegamos no imaginábamos que el equipo pudiera dar una respuesta como la que está dando ahora”.

“Jugaron con mucha pasión (sus dirigidos), con mucho corazón y la verdad es que esto genera mucha esperanza”, cerró, con miras a la definición donde se puede reencontrar con U de Chile.