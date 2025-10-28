Universidad de Chile se prepara para la gran revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, cuando este jueves deba visitar a Lanús en Buenos Aires, Argentina.

Una llave que quedó abierta, luego del empate 2-2 conseguido en el primer partido disputado en el Estadio Nacional en Santiago de Chile, donde toda la tensión estará puesta ahora al otro lado de la Cordillera de Los Andes.

En ese sentido, Conmebol calienta motores para la definición de las llaves, donde entregó estadísticas que puede romper la U en el plano internacional, por lo que apunta a su gran archirrival: Colo Colo.

Los azules tienen la oportunidad de superar a los albos en el historial jugando en el extranjeor, lo que enciende el debate entre los hinchas en las plataformas digitales.

La U debe vencer a Lanús para hacer historia. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Cuál es la marca que busca romper la U y que desplazaría a Colo Colo?

Fue el sitio de Conmebol quienes pusieron sobre la mesa el récord que puede romper este jueves Universidad de Chile, que desplazaría una obtención lograda por Colo Colo.

“Si gana esta serie, Universidad de Chile será el primer equipo chileno en clasificarse para dos finales de la CONMEBOL Sudamericana, superando a Colo-Colo (1). En 2011, la “U” disputó la serie por el título ante LDU Quito y fue campeón”, explicaron.

No fue lo único, porque también tienen un recuerdo que deja con mucha ilusión a los hinchas de la U, luego del primer empate conseguido contra Lanús en el Estadio Nacional.

“Universidad de Chile pasó de ronda en las últimas dos series de CONMEBOL Sudamericana en las que empató el partido de ida jugando como local. En esos casos, la “U” eliminó a Emelec en los octavos de final de 2012 y a Independiente del Valle en la segunda ronda de 2013”, explicaron.

