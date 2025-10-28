Universidad de Chile se prepara para viajar a Buenos Aires, donde el jueves enfrentará la revancha contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Gustavo Álvarez tuvo una tremenda noticia esta jornada de trabajo en el Centro Deportivo Azul, porque pudo recuperar a uno de los jugadores lesionados y que tenía un pie fuera del duelo ante los argentinos.

Según constata el medio Emisora Bullanguera, Matías Sepúlveda volvió a entrenar con normalidad junto a sus compañeros, por lo que eleva las opciones de ser alternativa en la U.

Con esto, recupera un importante jugador, luego de la mala noticia recibida por Lucas Assadi, con una lesión que lo puede hacer perder el resto de la temporada que queda.

Matías Sepúlveda se lesionó en la ida ante Lanús. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué pasa con Matías Sepúlveda en U de Chile?

El citado medio detalló la novedad en el entrenamiento de Universidad de Chile, lo que eleva la ilusión de los hinchas bullangueros para la revancha contra Lanús en Argentina.

“Matías Sepúlveda entrenó con normalidad este martes de cara al choque en el sur de Buenos Aires, siendo una opción por izquierda para Álvarez”, explican en su información.

“De tal manera, la última decisión recae en el DT azul, quien deberá determinar si incluye o no en su equipo titular a Matías Sepúlveda tras su reincorporación a los entrenamientos”, detallan.

La U tiene planificado entrenar en el CDA en la jornada del miércoles, para luego volar hasta Buenos Aires donde tendrá una completa concentración en el hotel en Ezeiza.

