De los equipos chilenos que participarán la próxima temporada en la Copa Libertadores, el que más refuerzos oficializó fue Universidad Católica con cuatro incorporaciones, aunque el técnico Daniel Garnero quiere más.

Hasta el momento, los nombres de Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Matías Palavecino ya se incorporarán el próximo 5 de enero a la pretemporada en San Carlos de Apoquindo, a la espera de sumar más fichajes.

En esa línea, el diario argentino Olé reveló que Garnero le hizo un “pedido navideño” a la dirigencia de Católica para el mercado de fichajes, con dos características marcadas: ser “copero” y provenir de la Liga de Quito en Ecuador.

ver también Para acompañar a Matías Palavecino: la UC se interesa otra vez en estrella de Coquimbo Unido

El pedido navideño de Garnero a Católica para 2026

Entre los nombres que asoman para ponerse La Franja, que disputará hasta seis competencias el año venidero, el que es solicitud del propio entrenador es el delantero Lautaro Pastrán, de acuerdo a la publicación trasandina.

En los últimos días se confirmó que la Liga de Quito no hizo uso de la opción de compra por el pase del atacante de 27 años a Belgrano de Córdoba, debido al alto costo del mismo. El tema es que en Argentina no garantizan que tenga minutos en cancha.

“La Universidad Católica de Chile busca a un jugador de Liga de Quito. Los Cruzados posaron sus ojos sobre un jugador dirigido por Tiago Nunes al que se le termina contrato”, indicó Olé en referencia al pedido de Garnero por Pastrán.

Publicidad

Publicidad

Lautaro Pastrán dejó Liga de Quito y lo quiere Garnero para Católica (LigaPro)

Los números de Lautaro Pastrán en 2025

Entre torneos locales y la Copa Libertadores, donde Liga de Quito llegó a semifinales, el delantero chileno-argentino disputó 1.680 minutos en cancha durante 45 encuentros, 19 de ellos como titular, con dos goles y tres asistencias.

Así le fue a la UC en Liga de Primera

Publicidad