Universidad Católica cerró un 2025 de menos a más, tras sufrir con Tiago Nunes en la banca, todo cambió con la llegada a la banca de Daniel Garnero y el reestreno del Claro Arena, los Cruzados se hicieron fuertes y quedaron en el segundo puesto en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, clasificados a Copa Libertadores.

Ante esto, el cuerpo técnico definió los puestos a reforzar en la precordillera y en San Carlos de Apoquindo han sido uno de los equipos que más rápido se han movido, concretando nada más y nada menos que cuatro refuerzos y una serie de renovaciones, quedándose además con uno de los grandes valores del 2025 en Chile, Matías Palavecino.

El mercado de fichajes de Universidad Católica para 2026:

Altas: Matías Palavecino (Coquimbo Unido), Bernardo Cerezo (Ñublense), Jimmy Martínez (Huachipato) y Justo Giani (Aldosivi).

(Coquimbo Unido), (Ñublense), (Huachipato) y (Aldosivi). Bajas: Valber Huerta.

Renovados: Darío Melo, Gary Medel, Eugenio Mena, Fernando Zampedri y Jhojan Valencia.

Rumores: César Munder (Cobresal), Paulo Díaz (River Plate)

Plantel de U. Católica para 2026

Con los cuatro nuevos nombres presentados en Universidad Católica, más la salida de Valber Huerta, el plantel 2026 de Cruzados queda de momento, conformado así :

Arqueros

Vicente Bernedo

Darío Melo (renovado)

Martín Contreras

Defensas

Gary Medel (renovado)

Eugenio Mena (renovado)

Daniel González

Cristián Cuevas

Branco Ampuero (renovado)

Tomás Asta-Buruaga (En negociaciones)

José Salas

Bernardo Cerezo (Refuerzo)

Mediocampistas

Dylan Escobar

Jhojan Valencia (renovado)

Fernando Zuqui

Alfred Canales

Agustín Farías

Nicolás Letelier

Matías Palavecino (Refuerzo)

Justo Giani (Refuerzo)

Jimmy Martínez (Refuerzo)

Delanteros