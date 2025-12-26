El fútbol y el espectáculo están relacionados por más que algunos lo nieguen. Ahora estos dos mundos se podrían unir nuevamente por la supuesta relación entre Christian Pulisic y Sydney Sweeney.

A la hora de hablar de vínculos entre artistas y deportistas, sin dudas que el ícono de este tipo de casos es la relación que supieron llevar David Beckham con la cantante Victoria, de las Spice Girls. Shakira y Gerard Piqué fueron el último caso emblemático.

Los rumores que unen a Pulisic y Sweeney

Christian Pulisic es la mayor figura de la selección de Estados Unidos. Luego de brillar en Borussia Dortmund y Chelsea, hoy defiende los colores del Milan. Es la gran ilusión de su país para poder realizar un buen papel en la próxima Copa del Mundo de 2026, donde serán anfitriones junto a Canadá y México.

Sydney Sweeney por su parte, es una de las mayores estrellas del momento en Hollywood. La actriz de 28 años ha protagonizado series como Euphoria o recientemente la película Christy. Está en la cúspide de su fama y éxito a nivel global.

Ahora ¿qué tienen que ver Pulisic y Sweeney? Parecía que nada, pero tal vez podría ser lo opuesto. El rumor de un romance entre ambos surgió en Italia, en DNA Bomber y rápidamente fue replicado por La Gazzetta dello Sport, uno de los medios más importantes de ese país.

Por ahora no hay confirmación de la relación de ambas estrellas, pero sí hay un hecho claro: ambos están solteros. Mientras Pulisic terminó su relación hace un tiempo con la golfista Alexa Melton, Sweeney hizo lo propio con el productor Jonathan Davino. Fue vinculada con el empresario musical Scooter Braun, pero al parecer no prosperó.

De momento no hay mayor información sobre el romance entre el jugador de 27 años y la actriz de 28, pero tanto en Italia como en Estados Unidos ya hay numerosas especulaciones por la unión entre ambos. Al parecer, el fútbol y el espectáculo se vuelven a unir.