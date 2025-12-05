Cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el Mundial de 2026 se iba a jugar con 48 equipos se dijo que el certamen iba a perder competitividad, y así nomás fue.

Este viernes en Washington DC se realizó el sorteo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, y no hubo se formó ningún “grupo de la muerte”.

En el pasado formato de 32 selecciones siempre había una serie muy dura, con un par de campeones del mundo y equipos potentes, pero ahora que hasta clasificó Curazao al torneo, ya no existe ese morbo.

ver también Minuto a minuto: el sorteo de grupos del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá

Una de los grupos más parejos es el L, sin ser de la muerte, pero lo componen Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Además, hay zonas que son un verdadero chiste, y como era de esperar está Argentina, que quedó en el Grupo J ante Austria, Argelia y Jordania.

El formato del Mundial de 2026 cambió, y aparte de clasificar los mejores dos de cada sector, habrá 8 terceros que accederán a la fase de 16° de final, la cual será con partidos de eliminación directa.

Publicidad

Publicidad

Los grupos del Mundial de 2026