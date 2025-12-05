Es tendencia:
Mundial 2026

Lo arruinaron: no hay grupo de la muerte en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026

Se realizó el sorteo de la Copa del Mundo del próximo año, donde no hay ninguna serie atractiva y con morbo.

Por Carlos Silva Rojas

El Mundial de 2026 no tiene grupo de la muerte.
Cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el Mundial de 2026 se iba a jugar con 48 equipos se dijo que el certamen iba a perder competitividad, y así nomás fue.

Este viernes en Washington DC se realizó el sorteo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, y no hubo se formó ningún “grupo de la muerte”.

En el pasado formato de 32 selecciones siempre había una serie muy dura, con un par de campeones del mundo y equipos potentes, pero ahora que hasta clasificó Curazao al torneo, ya no existe ese morbo.

Una de los grupos más parejos es el L, sin ser de la muerte, pero lo componen Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Además, hay zonas que son un verdadero chiste, y como era de esperar está Argentina, que quedó en el Grupo J ante Austria, Argelia y Jordania.

El formato del Mundial de 2026 cambió, y aparte de clasificar los mejores dos de cada sector, habrá 8 terceros que accederán a la fase de 16° de final, la cual será con partidos de eliminación directa.

Los grupos del Mundial de 2026

Así se jugará el Mundial de 2026. (Photo by Jess Rapfogel/Getty Images)

