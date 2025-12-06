Muchos cruces en la última fecha de la Liga de Primera. Y no nos referimos únicamente a los partidos, sino a los generados por la especulación y el trabajo periodístico. El más claro ejemplo de ello tiene que ver con Francisco Meneghini y su posibilidad de dejar fuera a la Universidad de Chile de Copa Libertadores y, al mismo tiempo, sonar como posible DT azul para la temporada 2026.

En los duelos paralelos de este sábado, precisamente lo morboso de esta situación fue tomada en cuenta. Sobre todo, porque el Capo de Provincia venció sobre el final a Everton de Viña del Mar y dejó con cuello a Gustavo Álvarez y a la Universidad de Chile.

No sólo fue el hecho en sí, sino también la forma. O’Higgins fue empatando todo el partido y, justo cuando la Universidad de Chile se aprestaba a abrazarse y celebrar un paso a Libertadores, un penal les permitió ir al torneo continental.

¿No que tenía un futuro en la U de Chile?

Paqui Meneghini terminó eufórico, celebrando con la hinchada celeste. O’Higgins tendrá la posibilidad de clasificar a Copa Libertadores, poniéndose en la fase previa de la competencia de 2026. Parecía un hincha del Capo de Provincia.

Esto se vio ratificado en la conferencia de prensa, donde habló de la clasificación a Libertadores como Chile 3. “Ahora hay que disfrutar, celebrar. Trabajamos todo el año para esto. Luego vamos a charlar con los dirigentes. Es un club hermoso”, enfatizó Meneghini.

“Cuando dije que íbamos a disputar una copa internacional no era humo, era lo que sentía. Ahora les quiero preguntar a los hinchas si tienen el pasaporte al día porque nos va a tocar viajar”, añadió.

¿Quiénes clasificaron a Copa Libertadores 2026?

Coquimbo Unido es el primer clasificado, por ser campeón de la Liga de Primera 2025. Luego, le sigue la Universidad Católica, que clasifica, igualmente, directo a la fase de grupos. O’Higgins, por su parte, va a la pre-Libertadores, lo mismo que el campeón de Copa Chile, que se definirá entre Huachipato y Deportes Limache.

