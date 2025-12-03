Se define la Liga de Primera 2025. Sabiendo quién es el campeón, aún falta mucho por definir. Chile 2, Chile 3, Sudamericana y descenso: varios clubes pelean por llegar, o salvarse, de esa instancia.

Los tres grandes del fútbol chileno están metidos en esa disputa. Católica con grandes chances de ser el clasificado directo a Copa Libertadores; Universidad de Chile peleando punto a punto por ser el Chile 3; y Colo Colo con más fe que matemáticas, para quedarse con un cupo de Sudamericana.

Pero, si bien siempre le ponemos atención a los premios grupales, también hay una disputa por la estadística suprema a nivel individual. Se trata de la pelea por ver quién será el goleador de la Liga de Primera 2025.

Disputa gol a gol

Como cada año, Fernando Zampedri es parte de los que pelean por ser el goleador máximo del torneo chileno, con 16 goles. El Toro no solamente está en la cima de la tabla de anotadores, sino que, posiblemente termine llevándose esta distinción por séptima vez y cuarta consecutiva.

Pero, también hay otros tres que quieren destronarlo. Se trata de Leonardo Valencia, con 14 anotaciones y Lionel Altamirano y Diego Coelho, con 12 cada uno. Estos últimos dos, sin embargo, tienen pocas probabilidades de alcanzar a Zampedri, considerando que necesitan anotar cuatro goles para alcanzarlo.

Tabla de goleadores | Transfermarkt

¿Y los máximos asistidores?

Pocas veces se le presta atención al máximo asistidor del fútbol chileno. No obstante, es una estadística que dice mucho, ya que es esencial a la hora de sumar goles.

En este caso, el venezolano Luis Guerra es el que más habilitaciones ha dado en el actual campeonato, con diez. El jugador del Tomate Mecánico es seguido por Matías Palavecino y Leonardo Valencia, ambos con ocho.

Tabla de asistidores | ESPN

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?