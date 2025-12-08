Desde hace un tiempo que Arturo Vidal viene ganándose con más fuerza el título de “mufa”. Es que el King suele tener una lengua veloz, que muchas veces dice cosas a las que habría que ponerle un poco más de cabeza.

No empezó en Colo Colo. De hecho, uno de los momentos más conocidos fue cuando subestimó al Bayern Munich en la Champions League defendiendo los colores del Barcelona, y terminó comiéndose ocho goles.

En Colo Colo ya ha pasado en tantas ocasiones, que es hasta cansador andarlas nombrando. Pero, lo cierto es que no parecen detenerse. De hecho, algunas tardan en llegar, como la que te contamos hoy.

Vidal “profetizó” el Zampedri goleador

Fernando Zampedri viene de consolidarse como goleador de la Liga de Primera 2025. El Toro superó por un gol a Leonardo Valencia, quien anotó gran parte de sus goles desde los doce pasos.

¿Dónde es que sale al baile Vidal? A principios de año, el King se mandó una frase relacionada con Fernando Zampedri que está siendo replicada por los entornos de la Universidad Católica. “El Toro es un goleador innato, pero este año alguno de nuestros jugadores va a hacer más goles que él”, comenzó diciendo.

Vidal se equivocó… de nuevo | Photosport

Publicidad

Publicidad

“Así que ya está dicho, uno de nuestros goleadores va a hacer más goles que Zampedri. Le va a quitar el trofeo de goleador”, añadió el King, que, nuevamente, sumó una “mufa”.

¿Quién fue el goleador de Colo Colo en la Liga de Primera 2025?

Javier Correa es el delantero con más goles de Colo Colo en la Liga de Primera 2025, con once tantos. Quedó a cinco goles de Fernando Zampedri, que hizo 16 en total.

Publicidad